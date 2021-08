(AGENPARL) – mer 18 agosto 2021 Rave: Calabria (FI), illegalità inaccettabile, va fermato

“Il rave party di Valentano si è trasformato in una zona franca inaccettabile: l’illegalità sta tenendo in scacco intere comunità. È già assurdo che si sia arrivati a questa situazione, farla proseguire ancora non è ammissibile”. Così la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. “Lo Stato ha il dovere di intervenire a tutela della legge e della salute pubblica. Le regole di prevenzione del Covid non ammettono deroghe”, conclude.

