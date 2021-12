(AGENPARL) – dom 12 dicembre 2021 RAVANUSA: TORROMINO (FI), “TRAGEDIA CHE CI LASCIA SGOMENTI”

“La tragedia avvenuta sabato sera a Ravanusa in provincia di Ragusa ci lascia sgomenti. Si tratta di una corsa contro il tempo per estrarre dalle macerie tutte le persone coinvolte in questo tragico incidente. Un sentito grazie alle forze dell’ordine a nome mio* e tutta Forza Italia*, che si stanno adoperando oltre modo mettendo in capo tutte le energie. La mia vicinanza ed un caloroso abbraccio a tutti gli abitanti di Ravanusa al Sindaco ed a tutte le autorità presenti.” Così in una nota Sergio Torromino, deputato di Forza Italia.

