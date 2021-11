(AGENPARL) – dom 07 novembre 2021 Gianni Scek

Sommario Rassegna Stampa di Domenica 7 novembre 2021

Prime pagine

Corriere della Sera pag.1 · 07-11-2021

La Repubblica pag.1 · 07-11-2021

Il Messaggero pag.1 · 07-11-2021

La Stampa pag.1 · 07-11-2021

Il Sole 24 Ore pag.1 · 07-11-2021

Il Fatto Quotidiano pag.1 · 07-11-2021

Il Giornale pag.1 · 07-11-2021

Libero Quotidiano pag.1 · 07-11-2021

La Verita’ pag.1 · 07-11-2021

Rassegna stampa

Corriere della Sera pag.1 · 07-11-2021

Clima, 200 mila assieme a Greta “Siamo forti” (S.Gandolfi)

Corriere della Sera pag.1 · 07-11-2021

Int. a A.Tajani: “Ecco le scelte che aspettiamo da Salvini” (P.Di Caro)

Corriere della Sera pag.1 · 07-11-2021

Int. a R.Speranza: “Ora terza dose sotto i 60” (M.Guerzoni)

Corriere della Sera pag.1 · 07-11-2021

Le verita’ parziali (P.Giordano)

Corriere della Sera pag.1 · 07-11-2021

Renzi e le conferenze: compensi milionari (V.Marotta)

Corriere della Sera pag.8 · 07-11-2021

Giorgetti e i consigli anticrisi di Bossi. Il destino complicato dei “delfini” (T.Labate)

Corriere della Sera pag.10 · 07-11-2021

Int. a S.Bonaccini: “Irresponsabile discutere del Quirinale mentre c’e’ da varare la legge di Bilancio” (M.Meli)

Corriere della Sera pag.11 · 07-11-2021

“Nel Movimento c’e’ dibattito, Conte ascolti i parlamentari” (P.Foschi)

Corriere della Sera pag.19 · 07-11-2021

Perche’ Angela Merkel sbaglia a prendere le difese della Polonia (S.Romano)

Corriere della Sera pag.28 · 07-11-2021

La rivoluzione del diritto europa (A.Manzella)

La Repubblica pag.1 · 07-11-2021

Afghanistan, uccisa l’attivista dei diritti (M.Sadat)

La Repubblica pag.1 · 07-11-2021

Assessore pistolero, i buchi neri dell’indagine (S.De Riccardis)

La Repubblica pag.1 · 07-11-2021

Covid, 10 citta’ in allerta (A.Ziniti)

La Repubblica pag.1 · 07-11-2021

Il toto-Quirinale al tavolo del compleanno di Bettini “Tandem Draghi-Franco” (G.Vitale)

La Repubblica pag.1 · 07-11-2021

Isabella, Luca e Rebecca Salvini schiera i volti nuovi per risollevare i consensi (E.Lauria)

La Repubblica pag.1 · 07-11-2021

La svolta green e bipartisan di Biden (M.Molinari)

La Repubblica pag.1 · 07-11-2021

Nella Bulgaria senza governo, Si’ Vax in minoranza e decessi record (F.Tonacci)

La Repubblica pag.3 · 07-11-2021

Int. a W.Ricciardi: Ricciardi: “A gennaio si rischia una fiammata arginarla spetta a noi” (M.Bocci)

La Repubblica pag.4 · 07-11-2021

No Pass in piazza. Cariche, fermi e aggressioni ai giornalisti (A.Ziniti)

La Repubblica pag.10 · 07-11-2021

Pensioni, in manovra stretta sugli anticipi. Solo 32 mila nel 2022 (V.Conte)

La Repubblica pag.13 · 07-11-2021

Int. a F.Clementi: Clementi: “Sul Colle un presidente a termine solo con un patto politico” (C.Vecchio)

La Repubblica pag.26 · 07-11-2021

Anas, il ritorno al Tesoro non e’ gratis Fino a 528 milioni per sanare i bilanci (A.Greco)

Il Messaggero pag.1 · 07-11-2021

Int. a L.Bianchi: “Il Centro vola, ora la Capitale diventi il perno delle Regioni” (L.Cifoni)

Il Messaggero pag.1 · 07-11-2021

Int. a L.Lamorgese: “Estremisti, insidia seria. Serve una stretta sui rave” (C.Mangani)

Il Messaggero pag.1 · 07-11-2021

Int. a W.Ricciardi: Ricciardi: “Green pass solo ai vaccinati”. Governatori in pressing per la terza dose (G.Di Fiore)

Il Messaggero pag.1 · 07-11-2021

La corsa di Salvini “Sono io l’unico candidato premier” (M.Ajello)

Il Messaggero pag.1 · 07-11-2021

L’inerzia del mondo per il dramma in Etiopia (R.Prodi)

Il Messaggero pag.1 · 07-11-2021

Smart working, luce e gas pagati se c’e’ il risultato (F.Bisozzi)

Il Messaggero pag.4 · 07-11-2021

Int. a A.D’amato: “Il governo metta in isolamento chi arriva dall’Europa dell’Est” (M.Ev.)

Il Messaggero pag.8 · 07-11-2021

Un Presidente a tempo, la carta di chi teme il trasloco di Draghi al Quirinale

Il Messaggero pag.13 · 07-11-2021

“Ho scritto a De Luca ora si sblocca l’appalto” (L.Del Gaudio/P.Carillo)

Il Messaggero pag.14 · 07-11-2021

Alitalia vende le ultime attivita’ dossier chiuso entro dieci giorni (U.Mancini)

Il Messaggero pag.16 · 07-11-2021

Il nuovo Afghanistan e la minaccia dell’Isis (A.Orsini)

La Stampa pag.1 · 07-11-2021

Il Covid, il Colle e la Repubblica “eccezionale” (M.Giannini)

La Stampa pag.1 · 07-11-2021

Int. a C.Bonomi: Bonomi alla Cgil “No al ricatto dello sciopero” (R.Fiori)

La Stampa pag.1 · 07-11-2021

Int. a S.Abrignani: “Valutiamo il lockdown per chi non e’ vaccinato” (F.Rigatelli)

La Stampa pag.1 · 07-11-2021

Patto di stabilita’ tra rigore e bugie (V.De Romanis)

La Stampa pag.6/7 · 07-11-2021

Concorrenza, si allarga il fronte dei contrari plaudono soltanto i balneari e gli ambulanti (L.Monticelli)

La Stampa pag.7 · 07-11-2021

Int. a P.Ichino: “Cgil e Draghi, obiettivi diversi un patto sociale e’ impossibile” (L.Monticelli)

La Stampa pag.8 · 07-11-2021

“Il futuro e’ nei partiti sovranisti” Salvini detta la linea della Lega (C.Baldi)

La Stampa pag.9 · 07-11-2021

Il Carroccio e la sfida sulle tasse (M.Sorgi)

La Stampa pag.12 · 07-11-2021

British Tobacco Gate (G.Paolucci/G.Salvaggiulo)

La Stampa pag.19 · 07-11-2021

L’Egitto chiude Tora e spostera’ Zaki la famiglia: “Ora temiamo il peggio” (G.Stabile)

Il Sole 24 Ore pag.1 · 07-11-2021

Bonomi: beni d’impresa, no alla stretta (N.Picchio)

Il Sole 24 Ore pag.1 · 07-11-2021

Centrodestra europeista per salvare Draghi (S.Fabbrini)

Il Sole 24 Ore pag.1 · 07-11-2021

Int. a F.Palenzona: La seconda vita del banchiere che non ha mai smesso di essere democristiano (P.Bricco)

Il Sole 24 Ore pag.1 · 07-11-2021

L’incognita dei 100 grandi elettori non allineati (R.D’alimonte)

Il Sole 24 Ore pag.5 · 07-11-2021

Int. a E.Rixi: “Tir eccezionali, correttivi subito. Poi un Piano nazionale” (G.Santilli)

Il Sole 24 Ore pag.9 · 07-11-2021

Recovery, un percorso a ostacoli per centrare le sfide del lavoro (C.Tucci)

Il Sole 24 Ore pag.11 · 07-11-2021

M5S, Lega, Pd e la partita dei due presidenti (E.Patta)

Il Fatto Quotidiano pag.1 · 07-11-2021

3 fiducie al mese: il Parlamento zittito dai Migliori (G.Salvini)

Il Fatto Quotidiano pag.1 · 07-11-2021

I 2 bonifici a Renzi dal governo saudita (M.Lillo/V.Pacelli)

Il Fatto Quotidiano pag.1 · 07-11-2021

Insulta il Fatto, ma il suo conto non e’ piu’ segreto (V.Pacelli)

Il Fatto Quotidiano pag.1 · 07-11-2021

Lardo ai giovani (M.Travaglio)

Il Fatto Quotidiano pag.1 · 07-11-2021

Quirinale, vogliono rifilarci gli eterni limato e Cassese (I.Proietti)

Il Fatto Quotidiano pag.1 · 07-11-2021

Report, Virus e Cassandre (S.Ranucci)

Il Fatto Quotidiano pag.4 · 07-11-2021

Amato Il mago dei “ritiri” e collezionista di poltrone ci riprova anche stavolta (T.Rodano)

Il Fatto Quotidiano pag.12 · 07-11-2021

A Roma il centrosinistra sta gia’ litigando: i presidenti Pd sotto accusa in 3 municipi

Il Giornale pag.1 · 07-11-2021

Assalto a Renzi. Pubblicato l’estratto conto “Ora querelo” (M.Malpica)

Il Giornale pag.1 · 07-11-2021

II sabato italiano ostaggio dei No Pass (P.Fucilieri)

Il Giornale pag.1 · 07-11-2021

Il colpo di coda dei manettari (P.Guzzanti)

Il Giornale pag.1 · 07-11-2021

Int. a P.Sansonetti: “Berlusconi perseguitato a vita. Il Colle giusto risarcimento” (S.Zurlo)

Il Giornale pag.10 · 07-11-2021

Int. a R.Volpi: “Il centrodestra non e’ solo un contenitore. I nostri valori diventino un programma” (C.Giannini)

Il Giornale pag.10 · 07-11-2021

Salvini resta sovranista e mette in riga Giorgetti. Ma la lega e’ spaccata (P.Bracalini)

Il Giornale pag.12 · 07-11-2021

Conte non tiene piu’ i grillini e se la prende coi fedelissimi (D.Di Sanzo)

Il Giornale pag.12 · 07-11-2021

Letta non si da’ pace per il Ddl Zan: il trionfo di un centrodestra volgare

Libero Quotidiano pag.1 · 07-11-2021

Al centrodestra non basta vincere per governare (A.Socci)

Libero Quotidiano pag.1 · 07-11-2021

Draghi finisce qui (A.Sallusti)

Libero Quotidiano pag.1 · 07-11-2021

Int. a A.Fontana: “La sinistra ha speculato sui morti” (F.Rubini)

Libero Quotidiano pag.1 · 07-11-2021

Lo strano asse Lega-Mattarella sui migranti (G.Sallusti)

Libero Quotidiano pag.3 · 07-11-2021

Draghi in stallo: fermi tutti i dossier (F.Carioti)

Libero Quotidiano pag.8 · 07-11-2021

Il ddl Zan non dava alcun diritto in piu’ (I.Prado)

Libero Quotidiano pag.11 · 07-11-2021

Salvini: “Faccio quello che voglio” (F.Specchia)

Il Manifesto pag.1 · 07-11-2021

Manovra. Confindustria contro la piazza di Landini (R.Ciccarelli)

Il Tempo pag.1 · 07-11-2021

Artisti e Vip per il bis di Mattarella (L.Bisignani)

Il Tempo pag.1 · 07-11-2021

L’ultima di D’Alema: ridare i soldi pubblici ai partiti (A.Siberia)

Avvenire pag.1 · 07-11-2021

Quanto ci costano i no-vax (in corteo) (E.Negrotti)

Domani pag.1 · 07-11-2021

Il parlamento tagliato fuori dalla legge di Bilancio (S.Feltri)

Domani pag.3 · 07-11-2021

La Francia sabota i piani verdi dell’Europa con l’aiuto di Visegrad e l’assenso di Roma (F.De Benedetti)

Domani pag.4 · 07-11-2021

Da Renzi a Beppe Grillo amici e chat di Mr Astrazeneca (E.Fittipaldi)

Domani pag.6/7 · 07-11-2021

Da Roma a Milano: la mappa del potere delle nuove giunte (D.De Luca)

Domani pag.11 · 07-11-2021

Cosi’ la Francia ha arginato le nuove poverta’ da Covid Lezioni per l’Italia e l’Europa (F.Saraceno)

Domani pag.11 · 07-11-2021

Legge Zan, ma davvero la minoranza oppressa sono i conservatori? (S.Feltri)

Il Tirreno pag.1 · 07-11-2021

I balcani, un incubo europeo (P.Fassino)

La Verita’ pag.1 · 07-11-2021

La retorica del siero che salva s’e’ guastata (M.Belpietro)

Le Monde pag.1 · 07-11-2021

Presidentielle: un automne de grande confusion (J.Carriat/B.Laemle)

L’Espresso pag.10/13 · 07-11-2021

Senza conflitto (M.Damilano)

L’Espresso pag.24/30 · 07-11-2021

Int. a R.Bindi: Quota Rosy (S.Turco)

L’Espresso pag.28/29 · 07-11-2021

Perche’ Letta non puo’ non dirsi draghiano (M.Panarari)

L’Espresso pag.33 · 07-11-2021

Il Quirinale di Silvio stile Costa Smeralda (M.Serra)

L’Espresso pag.34/35 · 07-11-2021

Matteo va all'(auto)rottamazione (C.Tecce)

L’Espresso pag.36/39 · 07-11-2021

Int. a M.Calise: Sinistra, esisti solo se sei social (M.Damilano)

L’Espresso pag.38/39 · 07-11-2021

C’e’ un Pd digitale. Negli Usa (M.Valbruzzi)

QN- Giorno/Carlino/Nazione pag.13 · 07-11-2021

Letta mette il bavaglio ai dem “Colle e legge elettorale sono tabu'” (E.Colombo)

🔊 Listen to this