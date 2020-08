RASSEGNA DI CONCERTI AL SORGERE DEL SOLE “ALBE IN CONTROLUCE”DEL COMUNE DI RICCIONE PRESENTA: DOMENICA 16 AGOSTO PRESENTA LIVE AL SAMSARA BEACH DI RICCIONEIL SUO EP “MONTAGNE RUSSE”

(AGENPARL) – sab 15 agosto 2020 Rassegna di concerti al sorgere del sole “Albe In Controluce”

Del Comune di Riccione presenta:

DOMENICA 16 AGOSTO PRESENTA LIVE

AL SAMSARA BEACH DI RICCIONE

IL SUO EP “MONTAGNE RUSSE”

RICCIONE 15 agosto 2020 – Domenica 16 agosto, RANDOM presenterà live

il suo ultimo Ep “MONTAGNE RUSSE”. (Visory Records in licenza esclusiva

a Casa Italia powered By Believe) al Samsara Beach di Riccione (inizio

concerto ore 6, ingresso gratuito), nel contesto della rassegna di concerti al

sorgere del sole “Albe In Controluce”. “MONTAGNE RUSSE”, scritto dallo

stesso RANDOM e prodotto da Zenit, è rimasto nella top 10 della classifica

degli album più venduti di FIMI/GfK Italia per 6 settimane. L’Ep è composto

da 8 brani: gli inediti, “Frasi fatte”, “Soli al mondo” feat. Ernia e “Police” feat.

Emis Killa, i brani che hanno fatto scoprire Random “Chiasso” (doppio

platino), “Scusa a a a”, “Rossetto” (disco di platino), il singolo uscito a marzo,

“Marionette” feat. Carl brave e l’ultimo singolo “Sono un bravo ragazzo un po’

fuori di testa”, (disco di platino). I brani che compongono l’Ep sono ripresi in

oltre 250 mila playlist editoriali e create dagli utenti. Sulla spiaggia dove si

terrà il concerto è stato girato anche il video del singolo “SONO UN BRAVO

RAGAZZO UN PÒ FUORI DI TESTA”, che nella prima settimana è entrato

nella top3 delle #tendenze su Youtube e ad oggi conta oltre sei milioni di

visualizzazioni. Il brano, certificato disco di platino, ha già conquistato le

classifiche radiofoniche e ha raggiunto oltre 25 milioni di stream!. È stato

inserito in oltre 220 mila video su TikTok, piattaforma sulla quale Random

conta oltre mezzo milione di visualizzazioni e un seguito in continua crescita.

Il singolo è stabile nella top10 Spotify e nella top50 di Shazam dalla data di

pubblicazione e si è fatto spazio tra le principali playlist, che raccolgono le

maggiori hit del momento, su tutte le piattaforme streaming, dalla “NMF” alla

“Top Hits Italia” (di cui ha conquistato anche la cover) di Spotify, la “Pop

Hits Italia” di Apple Music, la “Top Italia” di TimMusic e “Top Hits” di

Amazon Music. Ad oggi l’artista conta oltre 150 milioni di ascolti sulle

piattaforme streaming e oltre 90 milioni di visualizzazioni sul suo canale

Youtube!

Random, classe 2001,

si avvicina alla musica fin da bambino grazie alla passione che gli

trasmettono i suoi genitori ed è così che impara a suonare la batteria, il

basso e la chitarra. La collaborazione con il produttore Zenit lo porta a

fidarsi sempre più delle sue capacità, ad abbandonare l’autoTune e a

scrivere testi sempre più profondi che segnano l’alba di un cantautorato

che parla di temi espliciti e problemi di vita quotidiana alla nuova

generazione. Nel 2019 Random e Zenit producono e registrano “Chiasso”

(My Own Family & Visory Records in licenza esclusiva a Casa Italia

powered By Believe). Il singolo pubblicato poco prima dell’estate diventa

virale su TikTok, raggiunge il podio nelle classifiche italiane, domina la Top

Viral di Spotify e diventa doppio disco di platino (oltre 70 milioni di stream

su Spotify). Ad ottobre 2019 esce il singolo disco di platino “Rossetto” che

raccoglie un grande successo sui social network e più di 20 milioni di

stream solo su Spotify. A gennaio di quest’anno Random pubblica il terzo

singolo “Scusa a a a”, il cui videoclip diventa tra le prime #tendenze di

Youtube. Il singolo “MARIONETTE” ft. Carl Brave, pubblicato a marzo

2020, ha raggiunto un milione di stream in meno di un mese, si è fatto

spazio in numerose playlist su tutte le piattaforme streaming, tra cui la

“New Music Friday”, “Italia In Alta Rotazione”, “Graffiti. Pop” di Spotify.

Con “MARIONETTE” l’artista ha conquistato anche le cover di importanti

playlist, tra cui “Pop Virale” su Spotify, “Urban” su Tim Music,

“Esplosione Urban”. Su Amazon Music e “Pop Italiano” su Tidal.

www.instagram.com/random_solo/

🔊 Listen to this