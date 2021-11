(AGENPARL) – sab 06 novembre 2021 Cari colleghi,

segnaliamo alla vostra attenzione il numero 23 di RaraMente – https://tinyurl.com/RaraMente23 – che apre con un editoriale su:

– Gli Stati Generali delle Malattie Rare, occasione preziosa per parlare di ‘rarità’ a 360°, a firma diAnnalisa Scopinaro, presidente di UNIAMO;

e prosegue con:

– Sitting volley, “in squadra ci prendiamo cura l’uno dell’altro”

Francesca Fossato,della squadra italiana di sitting volley alle paralimpiadi di Tokyo, racconta a RaraMente la sua esperienza.

Approvato il Testo Unico sulle malattie rare, ampliate le competenze del CNMR

Il Testo Unico sulle malattie rare è definitivamente legge. Un traguardo, ma anche un punto di partenza.

Malattie rare, Brusaferro “Ambassador” per Screening Neonatale in Ue

Il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità ha accettato l’invito di UNIAMO, aderendo alla campagna #SoloUnCampione.

Sindrome di Crigler Najjar, curate con la terapia genica le prime tre pazienti al mondo

La sperimentazione clinica internazionale condotta da Généthon in collaborazione con la rete “CureCN” sta dimostrando la sicurezza e l’efficacia di una nuova terapia genica per la sindrome di Crigler-Najjar. I risultatipresentati al Congresso della European Society of Gene & Cell Therapy.

Fondazione Bambini e Autismo: un altro alfabeto è possibile

Raccontiamo l’esperienza della Fondazione Bambini e Autismo,Centro di riferimento nella presa in carico globale delle persone con ASD.

“Più forti dell’X fragile”, storie positive oltre la malattia

Quattordici storie di ragazzi/e con la sindrome X fragile raccolte in un libro-fumetto, per promuovere conoscenza e integrazione.

Malattie rare, al Forum Sistema Salute i vincitori delRare Diseases Awarde del Rare Disease Hackathon

UNIAMO e Koncept premianoi 10 migliori progetti per le categorie “Co-Creazione, Comunicazione e Servizi”, mentre Takeda premiale soluzioni più innovative capaci di migliorare la vita dei malati rari.

L’Hi-Tech al servizio della fragilità: online il nuovo sondaggio

Al via il secondo sondaggio sull’utilizzo delle tecnologie da parte dellepersone fragili.

Sindrome di Leigh, si apre un nuovo ciclo di finanziamenti

Il Leigh Syndrome International Consortium rinnova il suo impegno nel sostenere grants incentrati sulla sindrome di Leigh.

Acido folico, una medaglia alla Campagna ASBI

La Campagna Nazionale di Prevenzione 2021/2022 dei Difetti del Tubo Neurale, promossa da ASBI, è stata premiata con una medaglia dal Capo dello Stato Sergio Mattarella.

Buona lettura!

🔊 Listen to this