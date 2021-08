(AGENPARL) – Roma, 20 agosto 2021 – Secondo un rapporto del New York Times, quegli scudi di plastica posizionati nei ristoranti, nelle aule e negli edifici per uffici in tutto il paese potrebbero essere inefficaci contro il coronavirus e potrebbero persino peggiorare la diffusione .

Sebbene scienziati e ricercatori non siano stati in grado di affermare in modo definitivo se le barriere di plastica abbiano avuto o meno un impatto sul coronavirus, le prove attualmente mostrano che le barriere di plastica hanno dimostrato di interferire con il flusso d’aria e la ventilazione al punto che il virus diventa più trasmissibile. È stato anche dimostrato che le barriere danno alle persone un falso senso di sicurezza.

In circostanze normali, l’aria in genere si riempie all’interno di una stanza ogni 15-30 minuti, ma con barriere di plastica, la ricerca ha mostrato una rottura nel flusso d’aria che “creerebbe” zone morte “in cui le particelle di aerosol virale possono accumularsi e diventare altamente concentrate”. Dal NYT :

Ci sono alcune situazioni in cui gli scudi trasparenti potrebbero essere protettivi, ma dipende da una serie di variabili. Le barriere possono impedire che le grandi goccioline espulse durante la tosse e gli starnuti schizzino sugli altri, motivo per cui i buffet e le insalate sono spesso dotati di protezioni per starnuti trasparenti sopra il cibo. Ma il COVID si diffonde in gran parte attraverso particelle di aerosol invisibili. Sebbene non ci sia molta ricerca nel mondo reale sull’impatto delle barriere trasparenti e sul rischio di malattie, scienziati negli Stati Uniti e in Gran Bretagna hanno iniziato a studiare il problema e i risultati non sono rassicuranti.

Linsey Marr, professore di ingegneria civile e ambientale al Virginia Tech, ha affermato che la presenza di barriere di plastica nelle aule creerebbe trappole di aerosol che aumenterebbero le trasmissioni virali.

«Se hai una foresta di barriere in un’aula, interferirà con la corretta ventilazione di quella stanza», ha detto il professor Marr. «Gli aerosol di tutti saranno intrappolati e bloccati lì e si accumuleranno, e finiranno per diffondersi oltre la tua scrivania».

«Un modo per pensare alle barriere di plastica è che sono utili per bloccare cose come gli spiedi ma inefficaci per cose come il fumo di sigaretta», ha aggiunto in seguito Marr.

«Il fumo si sposta semplicemente intorno a loro, quindi daranno alla persona dall’altra parte un po’ più di tempo prima di essere esposta al fumo. Nel frattempo, le persone dalla stessa parte con il fumatore saranno esposte a più fumo poiché le barriere lo intrappolano su quel lato finché non avrà la possibilità di mescolarsi in tutto lo spazio.

I ricercatori della Johns Hopkins University hanno pubblicato uno studio a giugno secondo cui le barriere di plastica nelle aule hanno ulteriormente aumentato le infezioni da coronavirus. Prima della pandemia, uno studio pubblicato nel 2014 affermava anche che i divisori degli uffici “potrebbero aver contribuito alla trasmissione della malattia durante un’epidemia di tubercolosi in Australia”.

«In un distretto scolastico del Massachusetts, i ricercatori hanno scoperto che i divisori in plexiglas con pareti laterali nell’ufficio principale ostacolavano il flusso d’aria», ha aggiunto il Times . «Uno studio sulle scuole in Georgia ha scoperto che le barriere alle scrivanie hanno avuto un impatto minimo sulla diffusione del coronavirus rispetto ai miglioramenti della ventilazione e al mascheramento».

Richard Corsi, rettore entrante di ingegneria presso l’Università della California, Davis, ha concordato che le barriere di plastica nelle aule non proteggeranno gli studenti.

«Se ci sono particelle di aerosol nell’aria della classe, quegli scudi intorno agli studenti non li proteggeranno», ha detto Corsi. «A seconda delle condizioni del flusso d’aria nella stanza, puoi ottenere una corrente discendente in quei piccoli spazi in cui sei ora confinato e far sì che le particelle si concentrino nel tuo spazio».

In Gran Bretagna, i ricercatori hanno scoperto che le barriere di plastica offrono la massima protezione per i commessi dei negozi quando un cliente potenzialmente infetto tossisce, facendo sì che le particelle colpiscano direttamente la plastica a causa del momento veloce. Tuttavia, se lo stesso cliente dovesse stare in piedi e parlare per qualche minuto, le particelle rimarrebbero nell’aria. Catherine Noakes, professoressa di ingegneria ambientale per gli edifici presso l’Università di Leeds in Inghilterra, ha condotto uno studio nel 2013 che ha mostrato che le barriere tra i letti negli ospedali avrebbero effettivamente aiutato la diffusione di germi e particelle.

«Abbiamo mostrato questo effetto di bloccare le particelle più grandi, ma anche che gli aerosol più piccoli viaggiano sullo schermo e si mescolano nell’aria della stanza entro circa cinque minuti», ha affermato Catherine Noakes, professoressa di ingegneria ambientale per gli edifici presso l’Università di Leeds a Inghilterra. «Ciò significa che se le persone interagiscono per più di pochi minuti, probabilmente sarebbero esposte al virus indipendentemente dallo schermo».

Noakes ha aggiunto che la maggior parte degli schermi eretti nei luoghi pubblici sono «mal posizionati ed è improbabile che siano di grande beneficio».

«Penso che questo possa essere un problema particolare in luoghi come le aule in cui le persone sono presenti per periodi di tempo più lunghi», ha detto Noakes. “Un gran numero di schermi individuali impedisce il flusso d’aria e crea sacche di rischio più alto e più basso che sono difficili da identificare”.

Affinché una barriera di plastica offra la massima protezione, dovrebbe essere sigillata su tutti i lati con un flusso d’aria minimo tra le sezioni opposte, come nel caso di un autista di autobus o di un cassiere di banca, secondo il rapporto.

Il Times ha sottolineato che «tutti gli esperti di aerosol intervistati hanno convenuto che è improbabile che gli schermi da scrivania aiutino e potrebbero interferire con la normale ventilazione della stanza». In futuro, gli esperti hanno consigliato che scuole, uffici e luoghi di lavoro «si concentrino sull’incoraggiare i lavoratori e gli studenti idonei a essere vaccinati, sul miglioramento della ventilazione, sull’aggiunta di macchine per il filtraggio dell’aria HEPA quando necessario e sull’imposizione di maschere». Gli ingegneri professionisti dovrebbero essere consultati anche quando si erigono barriere di plastica per migliorare meglio il flusso d’aria di una stanza.

Tornando al 2020, gli esperti hanno sottolineato che gli scudi di plastica non forniscono molta protezione al coronavirus senza maschera.

Queste barriere sono progettate per prevenire grandi goccioline nate dagli spray, che vengono rilasciate quando qualcuno parla ad alta voce o tossisce a distanza ravvicinata», ha detto a Vox Shelly Miller, professore di ingegneria ambientale dell’Università del Colorado Boulder nell’ottobre 2020. «Ma hai anche per tenere conto delle particelle più piccole che possono aggirare la barriera di plexiglass e rimanere nell’aria per periodi di tempo più lunghi, che qualcuno può ancora inalare.

«Non indosserei mai una visiera senza maschera. Non ti proteggerà in alcun modo dall’inalazione di un virus aereo», ha aggiunto Miller. «Consiglierei di indossare una protezione per gli occhi se condividi l’aria con una persona infetta, poiché abbiamo recettori che possono captare il Covid nei nostri occhi, bocca e naso».

Attualmente, i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) raccomandano che i luoghi di lavoro «usano barriere fisiche, come tende a strisce, plexiglass o materiali simili, o altri divisori o tramezzi impermeabili per separare gli operai di produzione gli uni dagli altri, se possibile». L’agenzia consiglia inoltre alle strutture di «considerare la consulenza con un ingegnere del riscaldamento, della ventilazione e del condizionamento dell’aria per garantire un’adeguata ventilazione nelle aree di lavoro per ridurre al minimo le potenziali esposizioni dei lavoratori».

Di seguito il link completo dell’articolo del New York Times.