RAPPORTO AGRICOLO 2020: COME EVOLVE L’AGRICOLTURA SVIZZERA

(AGENPARL) – BERNA (SVIZZERA), mar 17 novembre 2020

Ufficio federale dell’agricoltura



Berna, 17.11.2020 – Il nuovo rapporto agricolo dell’Ufficio federale dell’agricoltura offre un’esaustiva visione d’insieme su importanti sviluppi nel settore agricolo svizzero, includendo analisi e retroscena. Tra gli altri temi, nel rapporto viene illustrato il livello di formazione degli agricoltori, si spiega il motivo per cui negli ultimi 20 anni gli effettivi di animali hanno subito un calo e su quali fronti l’UFAG s’impegna a livello internazionale a favore di sistemi alimentari sostenibili. La pubblicazione comprende svariate tematiche ed è ora disponibile online.



Dall’attuale valutazione in ambito sociale del rapporto agricolo emerge che in Svizzera un terzo degli agricoltori possiede una formazione professionale superiore, mentre per le contadine la quota è soltanto del 15 per cento. A titolo di paragone, circa un quarto dei lavoratori nel settore artigianato/industria e circa un quinto delle lavoratrici attive nel secondario possiedono un analogo livello di formazione. Dall’analisi risulta anche che nel settore agricolo un quarto delle donne ha concluso solamente la scuola dell’obbligo e che in seguito non ha portato a termine alcuna formazione professionale, mentre tra le lavoratrici nel settore artigianato/industria questa percentuale è molto più bassa (circa 10 %). L’analisi evidenzia che è necessario intervenire per quanto riguarda la posizione delle donne in agricoltura.

Effettivi di animali in calo

Secondo il rapporto, in Svizzera nel settore degli animali da reddito gli effettivi – in unità di bestiame grosso – dall’inizio del nuovo millennio hanno subito un calo generalizzato del 4 per cento, eccezion fatta per pollame e caprini, i cui effettivi sono in crescita. A seguito del cambiamento strutturale, negli ultimi 20 anni il numero di allevatori è diminuito notevolmente, segnando una flessione del 30 per cento per gli allevatori di bovini, del 60 per cento per quelli di suini e del 35 per cento per gli avicoltori.

L’UFAG s’impegna per la trasformazione dei sistemi alimentari

Il rapporto agricolo mette in luce anche i sistemi alimentari internazionali e le sfide globali come i cambiamenti climatici, la fame e la perdita di biodiversità. Desta altresì particolare preoccupazione il fatto che solo circa due terzi di tutte le derrate alimentari prodotte vengano effettivamente consumati – il resto va perso e sprecato. Alla luce di queste sfide, nell’autunno 2019 l’ONU ha preannunciato che nel 2021 si svolgerà un vertice sui sistemi alimentari sostenibili. La Svizzera, che già da anni s’impegna per promuovere sistemi alimentari sostenibili, fornirà il suo importante contributo. In questo contesto, a gennaio 2020, in occasione dell’assemblea annuale del Forum economico mondiale WEF, l’UFAG aveva organizzato un evento con personalità di alto livello del mondo della politica, dell’economia e della società civile sul tema «Investing in Food Systems Transformation».

Altre svariate importanti tematiche concernenti il settore agricolo svizzero sono disponibili su www.rapportoagricolo.ch. Nel sito Internet è possibile anche consultare una versione breve del rapporto agricolo «Rapporto agricolo 2020 – Sintesi».



