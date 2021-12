(AGENPARL) – mar 07 dicembre 2021 Bureau de presse

Aosta, martedì 7 dicembre 2021

Rappel: Va’ Sentiero, sui clivi e sui colli venerdì 10 dicembre alla Biblioteca regionale

L’Assessorato dei Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio della Regione autonoma Valle d’Aosta ricorda che la Biblioteca regionale Bruno Salvadori, all’interno della rassegna annuale Bibliorencontres Oltre la selva oscura, ispirata alla figura di Dante Alighieri, e nel quadro dell’International Mountain Day 2021, organizza un incontro dal titolo “Va’ Sentiero, sui clivi e sui colli. Storia di una spedizione lungo le montagne d’Italia”.

Venerdì 10 dicembre, alle ore 21, nella Sala conferenze della Biblioteca regionale, via Torre del Lebbroso n. 2, Yuri Basilicò, ideatore del progetto Va’ Sentiero, intervistato da Luca Casali, giornalista, parlerà dell’esperienza di trekking lungo le montagne d’Italia che lo ha visto protagonista insieme ai suoi compagni di viaggio. I posti, limitati, sono ancora prenotabili. È possibile farlo on line all’indirizzo: https://biblio.regione.vda.it

L’evento sarà trasmesso in streaming sul portale del Sistema bibliotecario valdostano.

Si ricorda che l’accesso alla conferenza è regolamentato e disciplinato dalla normativa vigente finalizzata a garantire la salute e la sicurezza dei partecipanti all’incontro. Dal 6 agosto 2021 è richiesta la Certificazione Verde Covid-19 (è sufficiente il Green Pass), in ottemperanza al D. L. n. 105 del 23 luglio 2021.

Definito in un articolo del 12 gennaio 2015 della CNN “il più grande tra i grandi cammini”, il Sentiero Italia è l’alta via che percorre tutte le catene montuose del Paese, toccando tutte le 20 regioni italiane (dal Friuli-Venezia Giulia alla Sardegna) e oltre 350 borghi montani, per un totale di oltre 8.000 km: una finestra sulle terre alte italiane, lunga 8 volte il Cammino di Santiago.

Info: Biblioteca regionale Bruno Salvadori, via Torre del Lebbroso 2, Aosta.

