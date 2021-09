(AGENPARL) – dom 19 settembre 2021 RANDAGISMO, BRAMBILLA PRESENTA PDL PER FAVORIRE ADOZIONI NEI CANILI

Lunedì 20 settembre, a Montecitorio, l’on. Michela Vittoria Brambilla (FI), presidente dell’Intergruppo parlamentare per i diritti degli animali, insieme con i candidati di Forza Italia al comune di Roma, presenterà la sua proposta di legge per l’impiego degli animali ospitati presso canili comunali e rifugi in attività assistite – una proposta pensata, in particolare, per alleviare le condizioni critiche degli animali nei canili romani e favorire le adozioni – e altre iniziative sugli animali da compagnia nella capitale. A seguire, l’on. Brambilla visiterà alcune colonie feline della città, trattenendosi con i volontari. Appuntamento nella sala stampa della Camera dei deputati alle ore 14,30.

