“Quelli che il lunedì”

Tra comicità, attualità, musica e sport

Dal 4 ottobre un grande show con Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Ospiti della prima puntata Sara Simeoni e Francesco Gabbani

VIDEO PROMO: https://we.tl/t-JbbpNZ54a0Un “late show” in uno studio dalle atmosfere urban, ricco di personaggi comici, sketch, servizi, collegamenti e brillanti confronti con gli ospiti: debutta il 4 ottobre, in prima serata, “Quelli che il lunedì”, il nuovo programma di Rai2 condotto da Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, protagonisti di trentuno puntate in onda ogni lunedì dalle 21.20 in diretta dalla sede Rai di Corso Sempione a Milano. Saranno loro a tenere le redini di un programma in cui a farla da padrona sarà l’attualità, scandita dall’umorismo e dalla satira di Luca e Paolo e dalla professionalità di Mia che tenterà di contenerne l’esplosività, rivendicando anche il suo ruolo di giornalista.

Ogni puntata ripercorrerà i fatti più importanti della settimana offrendo uno sguardo “alternativo” sui principali avvenimenti, dalla politica al costume, con Enrico Lucci, Ubaldo Pantani, Brenda Lodigiani, Barbara Foria, Toni Bonji, Melissa Greta Marchetto, Adriano Panatta, tra improbabili rubriche, gag e imitazioni di volti noti della tv e delle cronache.

Nel fil rouge dell’attualità non mancheranno i momenti dedicati allo sport, grazie ai commenti di Marco Mazzocchi e Federico Russo, nuovo “cerimoniere” di un circo di ospiti sportivi.

Tommaso Faoro, Chiara Galeazzi e Carmine Del Grosso, nuove leve dei migliori vivai di stand-up comedy italiana, inoltre, punteggeranno ogni serata con i loro interventi sui temi toccati in studio.

Un ruolo centrale sarà affidato alla musica dal vivo con la grande resident band composta dal Maestro Luca Colombo (arrangiamenti e chitarra), Federico Paulovic (batteria), Federico Malaman (basso), Andrea Pollione (tastiere) e Roberta Gentile (voce), che coinvolgerà di volta in volta gli ospiti musicali insieme ai conduttori, in irresistibili jam session e performance uniche.

Ospiti della prima puntata saranno Sara Simeoni, ex saltatrice in alto olimpionica a Mosca 1980 e primatista mondiale, oggi opinionista TV e star sui social, e il pluripremiato cantautore Francesco Gabbani, che presenterà il nuovo singolo.

La regia di “Quelli che il lunedì” è di Fabrizio Alaimo Guttuso e Fania De Risi.

Milano, 30 settembre 2021

