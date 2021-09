(AGENPARL) – gio 09 settembre 2021 Rai. Santanchè (FdI): tutti uomini nominati da Fuortes. Presidente Soldi non ha nulla da dire?

“La presidente del CdA della Rai, Marinella Soldi, al momento della sua elezione aveva dichiarato che all’interno dell’azienda avrebbe garantito il pieno rispetto delle pari opportunità e che alle donne sarebbero state date le stesse occasioni professionali dei colleghi uomini, avendo come unico discrimine il merito e le capacità. Ecco, dopo le nomine fatte dall’amministratore delegato Fuortes, tutte rigorosamente al maschile, la presidente Soldi, peraltro lei stessa una donna, non ha nulla da dire? È possibile che non c’erano figure professionali femminili capaci di rivestire quei ruoli? Insomma, se è questa la Rai del ‘governo dei migliori’ cominciamo davvero molto male”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Daniela Santanché, capogruppo nella Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai.

