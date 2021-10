(AGENPARL) – lun 11 ottobre 2021 Rai. Santanchè (FdI): scandaloso Tg1 che non cita arresto ex assessore De Luca. Sia fatta immediata chiarezza

“E’ gravissimo che il Tg1 non abbia dato notizia dell’arresto di Giovanni Savastano, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno nelle giunte dell’allora sindaco Vincenzo De Luca e del primo cittadino rieletto Vincenzo Napoli, e che oggi siede nel Consiglio regionale come Campania Libera – Noi Campani – Psi a sostegno di De Luca. E’ scandaloso che una notizia così importante sia stata silenziata. Siamo dinanzi a una palese violazione del diritto di cronaca ma soprattutto del pluralismo di informazione. Presenterò, quindi, immediatamente un’interrogazione in Vigilanza Rai ai vertici dell’Azienda perché sia fatta chiarezza su un caso così grave”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Daniela Santanchè, capogruppo nella Commissione Parlamentare di Vigilanza sulla Rai.

________________________

