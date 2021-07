(AGENPARL) – ven 09 luglio 2021 Rai. Santanchè (FdI): da FdI impegno per sviluppo azienda

“Prendo atto della proposta da parte del governo di Carlo Fuortes quale prossimo amministratore delegato della Rai. Contemporaneamente, ribadisco l’impegno assoluto di Fratelli d’Italia in favore dello sviluppo della Radiotelevisione italiana. Indipendentemente dai ruoli e dalle scelte del governo, per chi ha a cuore l’interesse nazionale la Rai è e dovrà sempre più essere un asset fondamentale per la ripartenza dell’Italia. L’attenzione alla principale industria culturale della nostra nazione per noi sarà sempre una priorità”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Daniela Santanchè, capogruppo nella Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai.

________________________

🔊 Listen to this