Roma, 2 novembre 2021 – “A dispiacere si somma dispiacere. Sigfrido Ranucci, di cui ho sempre rispettato il lavoro, ieri fa un’affermazione maliziosa (“La terza dose è un business per le case farmaceutiche”, intendendo ‘business’ in accezione evidentemente negativa), e oggi per replicare a questa, e altre critiche, sceglie di andare a fare concorrenza alla Rai, su La7. Immagino avrà avuto la liberatoria, ma domando: non andava bene un programma informativo di prima serata in onda su Rai Tre, rete di cui Sigfrido è vicedirettore? Serviva andare, da dirigente Rai, a portare audience a programmi concorrenti di quelli della Rai?”. Cosi Andrea Ruggieri, intervenuto a Radio Radio, sul caso ‘Report’.

