(AGENPARL) – mer 17 novembre 2021 Rai : Rosato (IV), M5s mai più in tv? Torneranno, mai mantenuto una promessa

Roma, 17 nov – “Non andremo più in tv”. Lo avevano già detto i 5 Stelle, ve lo ricordate? Poi si sono scelti canali, direttori e conduttori imponendo le dirette one-man-show da Palazzo Chigi. Conte era abituato così, non deve aver digerito bene il nuovo corso di Fuortes.

Ma vedrete che anche stavolta durerà poco. Non hanno mai mantenuto una promessa: torneranno”.

