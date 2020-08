(AGENPARL) – mer 26 agosto 2020 RAGUSA: RUFFINO (FI), INNACCETTABILE SILENZIO GOVERNO SU PICCOLO EVAN

“E’ inaccettabile il silenzio del governo sul caso del piccolo Evan, un bambino che non è stato salvato dal proprio aguzzino per un eccesso di burocrazia. Non c’è ancora nessuna indagine e la sottovalutazione di quanto accaduto non rende giustizia alla drammaticità del caso che ha visto un minore subire torture indicibili che lo hanno condotto alla morte. Sono trascorsi 9 mesi di inerzie, 259 giorni. 37 settimane, con tre procure coinvolte. Parliamo di un bambino ustionato, tumefatto, tagliato sanguinante, che ha riportato due fratture in 40 giorni. Come è possibile sostenere non ci fossero evidenze probatorie? Forse per un problema di carenza di organico? Si deve capire cosa è successo e cosa non deve mai più succedere. La priorità adesso dovrebbe essere quella di superare le falle che hanno condotto a questo tragico epilogo, per far si che episodi simili non si ripetano. Il governo batta un colpo sulla morte del piccolo Evan, attivi i propri poteri ispettivi per chiarire le cause di quanto accaduto, per fare emergere eventuali responsabilità e i punti deboli di un sistema di protezione dei minori che non ha funzionato e che necessità chiaramente di essere riformato”. Così, in una nota, la deputata di Forza Italia Daniela Ruffino.

—

🔊 Listen to this