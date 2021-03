(AGENPARL) – gio 04 marzo 2021 STAMPA Aosta, giovedì

4 marzo 2021 Ragaciak… per

reagire! Approvata l’edizione

2021 del videocontest rivolto ai

giovani valdostani L’Assessorato

dell’Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari

europei e Partecipate comunica che la Giunta regionale, nella seduta

di lunedì 1° marzo 2021, ha approvato

l’organizzazione del videocontest RagaCiak…per

reagire! – edizione 2021 rivolto ai giovani valdostani tra

i 14 e i 29 anni, affinché realizzino dei

videoclip/videomessaggi originali, riflessivi e proattivi contro il

disagio giovanile e le nuove dipendenze, a valere sulle risorse del

Fondo nazionale per le politiche giovanili e come disposto

dall’Intesa tra lo Stato e la Regione autonoma Valle

d’Aosta/Vallée d’Aoste, raggiunta nella Conferenza

Unificata del 29 gennaio 2020.L’indizione del videocontest RagaCiak…per

reagire! – edizione 2021 nasce con lo spirito di permettere

ai nostri giovani di esprimere, grazie al loro linguaggio creativo e

moderno, il loro pensiero, i loro stati d’animo e come

affrontano il disagio giovanile e le nuove dipendenze, temi sempre

attuali tra le nuove generazioni nella società odierna.I giovani partecipanti al videocontest

potranno con la loro immaginazione, creatività,

positività e capacità di confronto realizzare un

videoclip/videomessaggio, attraverso una riflessione su questi

delicati temi:disagio

giovanile come, ad esempio, il bullismo e cyberbullismo;nuove dipendenze che riguardano le

giovani generazioni.I temi

del videocontest RagaCiak…per reagire! – edizione

2021 rientrano tra le aree di intervento della proposta

progettuale intitolata GIOVANIamoci: giovani talenti in

movimento.Sono temi

impegnativi – commenta l’Assessore On.

Luciano Caveri – ma già in passato i

giovani hanno reagito con intelligenza, proponendo prodotti

interessanti, frutto anche di quella facilità di uso di un

mondo multimediale che è il loro.Il suddetto videocontest, per cui è stato previsto un

finanziamento complessivo di 10 mila euro, è un concorso di

idee al quale possono partecipare i giovani tra i 14 e i 29 anni

compresi, domiciliati e/o residenti in Valle d’Aosta.I giovani valdostani interessati possono

partecipare singolarmente o in gruppo, costituito da un massimo di

cinque persone, realizzare il proprio videoclip/videomessaggio con

qualsiasi mezzo di ripresa (anche con il proprio smartphone/tablet) e

con una durata, preferibilmente, compresa tra tre e quattro

minuti.Il videoclip/videomessaggio

deve essere consegnato a mano e in busta

chiusa presso l’ufficio Politiche giovanili della

Struttura Politiche educative dell’Assessorato Istruzione,

Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate

sito in via Saint-Martin-de-Corléans 250 – 11100 AOSTA

entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 15 ottobre 2021 dal

lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00

(esclusivamente su appuntamento contattando l’ufficio

politiche giovanili ai recapiti 0165/275854 e 0165/275855).Ai giovani valdostani partecipanti che

avranno realizzato i migliori dieci videoclip/videomessaggi,

selezionati dalla Commissione di valutazione, verrà assegnato

un contributo a fondo perduto per un importo unitario omnicomprensivo

massimo di mille euro.I dieci

videoclip/videomessaggi ammessi dalla Commissione di valutazione

verranno presentati e proiettati al pubblico nel corso di una

serata evento, che si svolgerà nel mese di

novembre 2021, a partire dalle ore 18.00

presso il teatro della Cittadella di Aosta, con

relativa proclamazione. Potranno essere previste soluzioni alternative

alla serata evento pubblica di cui sopra, ai sensi delle prescrizioni

anti-covid19.I dieci

videoclip/videomessaggi ammessi potranno essere utilizzati,

integralmente o a seguito di modifiche e/o adattamenti tecnici, in

campagne di sensibilizzazione o in trasmissioni televisive anche

patrocinate da Enti, Ministeri e Associazioni.Il regolamento, il modulo di

partecipazione e la liberatoria possono essere consultati e scaricati

alla pagina tematica “Politiche giovanili” del sito

