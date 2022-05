(AGENPARL) – sab 28 maggio 2022 MAGIONENEWS

Le mitiche cinquecento tornano a sfilare sulle sponde del Trasimeno

86 gli equipaggi partecipanti, che si sono dati appuntamento nella piccola frazione lacustre

di San Savino

MAGIONE 28 maggio 2022 –Grande successo per il XIII raduno Fiat 500 Club Italia-

Coordinamento Lago Trasimeno che si è svolto a San Savino di Magione. Dopo tre anni di

forzata interruzione sono dunque tornati a rombare i motori di quello che è

universalmente riconosciuto uno dei simboli del made in Italy, un mito intramontabile

della motorizzazione ma anche icona dello stile e del design, legato ai ricordi di tutti

perché ha accompagnato gli anni d’oro del boom economico e dello sviluppo sociale del

Paese.

Oltre 86 gli equipaggi partecipanti, che si sono dati appuntamento nella piccola frazione

lacustre dominata dall’imponente castello perfettamente conservato e dalla caratteristica

torre a pianta triangolare, tutti a bordo di Fiat 500 e modelli derivati, perfettamente

conformi all’originale oppure abilmente adattati, modificati, personalizzati secondo il gusto

dei piloti, provenienti dall’Umbria e dalle regioni limitrofe Marche e Toscana.

A fare gli onori di casa la Proloco di San Savino, presso i cui locali si sono svolte le

operazioni di accoglienza, accreditamento, registrazione dei partecipanti e delle vetture,

distribuzione dei kit, e dove è stata offerta una colazione di benvenuto.

Da qui ha preso il via una rumorosa e coloratissima carovana che dopo aver salutato a

colpi di clacson le mura trecentesche del castello, è partita alla volta delle colline che

dominano il lago Trasimeno, attraverso un percorso appositamente studiato per offrire i

migliori scorci e regalare panorami mozzafiato, il tutto premiato da un meteo splendido

che ha esaltato la manifestazione. Ad accompagnare le vetture e a garantire la sicurezza

del corteo i centauri del Motoclub Mugnano, località dove ha fatto tappa il raduno

per un aperitivo prima di rientrare verso San Savino.

Presso la sala polivalente della locale Proloco ha trovato spazio una conviviale per tutti i

circa 130 partecipanti, con intrattenimento musicale, lotteria, ruota della fortuna e

premiazioni varie delle diverse categorie previste (auto più “anziana”, conducente più

esperto, gruppo più numeroso…). L’evento ha goduto anche del patrocinio del Comune di

Magione, e ha visto la partecipazione e la presenza di rappresentanti della giunta

municipale.

“Ritengo un autentico successo il primo raduno che ho avuto il privilegio di organizzare

come Fiduciario del Fiat 500 Club Italia-Coordinamento Lago Trasimeno – ha affermato

Maurizio Orsini – registrando gli entusiastici commenti dei partecipanti sia per il percorso

proposto che per la logistica della giornata. L’evento ha rappresentato un’occasione di

autentica promozione e visibilità del territorio del Trasimeno, con evidenti ricadute in

termini di valorizzazione turistica e culturale. L’appuntamento è dunque per tutti,

appassionati e non, al prossimo anno”.

Video iniziativa https://youtu.be/YoCPnptQmkQ

