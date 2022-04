(AGENPARL) – gio 28 aprile 2022 Buon giorno,

La cultura di Radio 24: l’antropocene

Nasce un progetto divulgativo sviluppato in una +serie di podcast,+un evento live e +una rubrica on air

TRACCE – L’IMPRONTA DEGLI ESSERE UMANI SULLA TERRA

di Matteo Caccia

Al via il 28 aprile la serie di podcast originali di Radio 24 in collaborazione con il MUSE – Museo delle Scienze di Trento

Per l’ascolto: https://www.radio24.ilsole24ore.com/podcast-originali/tracce-l-impronta-degli-esseri-umani-sulla-terra

Descrizione generata automaticamente]L’antropocene è l’epoca geologica in cui viviamo, quella dove l’ambiente terrestre, nell’insieme delle sue caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche, viene fortemente condizionato dagli effetti dell’azione umana.

Radio 24, ha sviluppato in collaborazione con il MUSE, Museo delle Scienze di Trento, un progetto culturale e scientifico. che parte da una serie di podcast originali, si arricchisce con un evento liveal Muse durante il Festival dell’Economia di Trento e con una rubrica settimanale in ondaper raccontare il complesso rapporto dell’uomo con il suo pianeta terra nell’era in cui ci troviamo a vivere.

– La serie di Podcast originali“Tracce- L’impronta degli esseri umani sulla Terra”, è condotta da Matteo Caccia, conduttore di Radio 24, con Massimo Bernardi, Paleontologo e Direttore Ufficio Ricerca e Collezioni del MUSE e con il contributo di esperti di diverse discipline, ed è disponibile da giovedì 28 aprile su sito ed app della radio e sulle principali piattaformeaudio on demand. In 6 puntate la serie racconta che cos’è l’Antropocene e cosa lo caratterizza: perché si parla di sesta estinzione? e se davvero il nostro futuro potrebbe essere quello di un’unica specie sulla terra, come, i modelli economici, influenzano il cambiamento del pianeta? e quanto la produzione di scarti e di discariche di beni e persone sta trasformando l’umanità? Scopriremo la sequenza numerica che descrive le città, e fa presagire il loro futuro. E come la circolazione globale di persone e piante e la semplificazione dei paesaggi coltivati cambiano il volto del pianeta, il clima ed i meccanismi della vita. Un viaggio divulgativo che ci racconta chi siamo e perché stiamo vivendo “l’era dell’Antropocene”, coinvolgente come un racconto che riesce a mescolare l’analisi scientifica all’esperienza concreta, segnando il tempo con i ricordi.

– Da sabato 30 aprile invece sarà in onda su Radio 24 all’interno di Si può fare, trasmissione condotta da Laura Bettini e dedicata ai temi della sostenibilità, un appuntamento con le interviste sull’impatto dell’azione umana sul pianeta e le sue conseguenze attuali.

– Il percorso si conclude domenica 5 giugno, alle 12.00 con un evento liveche si terrà al Festival dell’economia di Trento, all’interno del Muse, sempre condotto da Matteo Caccia, che parte dai passaggi chiave del Podcast per diventare uno spettacolo di narrazione.

Promozione: Tutto il progetto sarà supportato da una campagna di comunicazione cross mediale che coinvolge Radio 24 con tutti i suoi canali on air, digital e social e i mezzi più affini del Gruppo 24 ORE.

Ideato e scritto da Matteo Caccia

