(AGENPARL) – ven 11 marzo 2022 Racket Case popolari, M5S – LCR: ”In Municipio III approvata nostra mozione tra le evidenti contraddizioni del PD”.

Roma, 11 marzo 2022 – “Passo dopo passo, sulla nostra mozione antiracket iniziamo ad intravedere spiragli di buonsenso e senso di giustizia sociale: esprimiamo soddisfazione per l’unanime approvazione ieri in III Municipio.

Il nostro atto, ben mirato e concreto nella lotta alla criminalità ma dal percorso finora inspiegabilmente accidentato – dopo le bocciature nei Municipi XIII e IV e la sospensiva in Municipio IX – ha visto ora un esplicito riconoscimento da parte dell’unanimità dei consiglieri, in una seduta particolarmente significativa. Si è registrato il peso dell’assenza di tre rappresentanti di rilievo a livello locale del Partito Democratico, ovvero il Presidente dell’Aula Laguzzi, la Capogruppo Rampini, e la Presidente della Commissione Bilancio e Patrimonio Funghi. Inoltre, con i nostri consiglieri municipali M5S Marina Battisti e Dario Quattromani, abbiamo accolto come segnale positivo la sottoscrizione della nostra mozione anche da parte del Capogruppo municipale di Sinistra Civica Ecologista, Simone Filomena.

Questi elementi, senza dubbio, non sono privi di valenza, evidenziando la spaccatura ormai in atto nella coalizione di sinistra del III Municipio, con la mancanza di condivisione nelle scelte tra forze politiche e la conseguente richiesta di azzeramento della Giunta.

Nello stesso tempo, la nostra mozione sta mettendo in luce un contraddittorio ed assurdo quadro d’insieme in cui, da parte del partito di maggioranza, vi è un’interpretazione del concetto di legalità a macchia di leopardo, come dimostrano le chiare divergenze tra i Municipi, con voti contrari e voti a favore: praticamente, PD contro PD!

A questo punto, da parte nostra ed ancora di più, l’auspicio è che sul territorio si cominci a dare seguito ad un’iniziativa che mira esclusivamente alla tutela di tutti i cittadini onesti, legittimi assegnatari di alloggi ERP, i quali, con coraggio, denunciano i gravi episodi di criminalità di cui sono vittime.

Di fronte a fenomeni del genere, occorre una risposta istituzionale responsabile e ferma. Noi proseguiamo coerenti ed uniti su questa strada”.

Così, in una nota congiunta, i Consiglieri Capitolini M5S e Lista Civica Virginia Raggi – Ecologia e Innovazione con i Consiglieri M5S e LCR del III Municipio.