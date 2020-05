RACCOLTA DIFFERENZIATA E L’EMERGENZA COVID-19

(AGENPARL) – SAN PAOLO DI JESI (AN), ven 15 maggio 2020

L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo richiede anche nuove regole per la raccolta differenziata dei rifiuti, che abbiamo qui sintetizzato:

Se sei positivo al tampone o in quarantena obbligatoria:

• il gestore del servizio nel tuo Comune ti contatterà per darti tutte le informazioni e il materiale necessario alla raccolta dei rifiuti

• sospendi la raccolta differenziata

• considera tutti i rifiuti (carta, vetro, plastica, organico,ecc.) come rifiuti indifferenziati (secco residuo)

• conferisci tutti i rifiuti indifferenziati chiusi in almeno 2 sacchetti resistenti e impermeabili

• utilizza guanti monouso nelle operazioni di raccolta dei rifiuti nei sacchetti e di chiusura degli stessi con lacci o nastro adesivo

• dopo aver chiuso i sacchetti, lavati bene le mani

• gli animali domestici non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti di rifiuti

• i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine e i guanti monouso sono rifiuti indifferenziati da conferire insieme al secco residuo

Se NON sei positivo al tampone o in quarantena obbligatoria:

• la raccolta differenziata continua regolarmente

• se sei raffreddato usa fazzoletti di carta e mettili nel secco residuo

• le mascherine e i guanti monouso sono rifiuti indifferenziati da conferire insieme al secco residuo

Focus “nuovi rifiuti”

I guanti e le mascherine monouso sono oggetti fondamentali per la tutela della nostra salute. Sono dispositivi realizzati principalmente con materiali non riciclabili: dopo l’uso diventano rifiuti indifferenziati e vanno conferiti nel contenitore del secco residuo.

Purtroppo si trovano guanti e mascherine abbandonati nei parchi, nelle strade e addirittura nel mare: l’abbandono dei rifiuti sul territorio è un pericoloso gesto di inciviltà!

Quando è possibile, scegliamo materiali lavabili e riutilizzabili per limitare l’impatto ambientale.

Rispettate e condividete queste buone pratiche!



