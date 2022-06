(AGENPARL) – sab 04 giugno 2022 Con una piccola modifica in rosso.

Saluti.

Da: Ufficio Stampa FS Italiane

Inviato: sabato 4 giugno 2022 10:06

Oggetto: Linea AV Roma – Napoli, aggiornamento sulla circolazione treni AV e Trasporto Regionale – COMUNICATO STAMPA

[Linea AV Roma – Napoli, aggiornamento sulla circolazione treni AV e Trasporto Regionale](https://www.fsnews.it/it/focus-on/servizi/2022/6/3/circolazione-treni-alta-velocita.html)

Ecco il programma per la circolazione del 4 giugno

04 giugno 2022

È ancora indisponibile il tratto di linea dove ieri la locomotiva di coda di un treno AV è sviata arrestando la corsa del convoglio nei pressi della stazione di Roma Prenestina. Gli interventi di ripristino dell’infrastruttura ferroviaria da parte dei tecnici RFI saranno avviati appena l’area sarà dissequestrata e resa disponibile dalle Autorità.

Pertanto, i treni AV tra Roma e Napoli vengono instradati sulle linee convenzionali via Formia e via Cassino con i conseguenti ritardi fino a 100 minuti.

Di seguito il programma della circolazione dell’Alta Velocità previsto per sabato 4 giugno:

– 75 treni percorrono la linea Cassino da Bivio Cassino Sud a Roma Termini ed effettuano le fermate di Napoli Afragola e Roma Termini

– 89 treni percorrono la linea Formia da Napoli Centrale a Roma Termini. 29 di questi non fermeranno a Napoli Afragola. Tutti questi treni non fermano a Roma Termini ed effettuano fermata a Tiburtina (54% del traffico “passante” ambito Roma Termini).

Per quel che riguarda, invece, il Trasporto Regionale sono previste riduzioni dell’offerta e limitazioni di corse. Il dettaglio è disponibile su [trenitalia.com](https://www.trenitalia.com/).

Anche per quel che riguarda, infine, il nodo di Napoli, sono cancellati alcuni treni regionali sulla rotta Napoli-Aversa e Napoli Centrale-Villa Literno. Potenziata ai massimi livelli l’assistenza ai clienti nelle stazioni di Roma e Napoli.

Carlo Valentino

Ferrovie dello Stato Italiane

Communication

Media Relations e Produzioni Editoriali

🔊 Listen to this