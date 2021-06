(AGENPARL) – sab 26 giugno 2021 i grammi sono 100…

Oggetto: COMUNICAZIONE PER LA STAMPA. CARABINIERI Bolzano denunciano due corrieri della droga.

In treno con l’eroina, presi due corrieri africani dai carabinieri di Bolzano.

Bolzano-Bozen, sabato 26 giugno 2021. I militari della Compagnia Carabinieri di Bolzano, nel corso di due diversi servizi di controllo del territorio nei pressi della Stazione Centrale di Bolzano, hanno tratto in arresto un ventinovenne di origini ghanesi e deferito in stato di libertà un ventiseienne nigeriano, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari si sono imbattuti nei due stranieri extra-UE, entrambi provenienti da un treno regionale da poco arrivato in città da Verona, e li hanno perquisiti trovandoli in possesso di un notevole carico di eroina gialla pari a circa duecentocinquanta dosi, per un peso complessivo di grammi.

I due, già noti alle forze dell’ordine, hanno destato sospetto poiché non erano abitualmente presenti a Bolzano ma pareva fossero venuti in gita in treno. Inoltre, a seguito di accurati controlli, sono risultati essere entrambi irregolari sul territorio nazionale.

Lo stupefacente era confezionato in ovuli sicché sicuramente viene portato in Italia nascosto nell’intestino dei corrieri internazionali della droga che li ingeriscono nel paese di origine e poi li espellono all’arrivo in Italia dopo il controllo doganale.

L’operazione di servizio è il frutto dei mirati controlli nel centro cittadino del capoluogo, specialmente durante il fine settimana da parte degli uomini e delle donne dell’Arma dei Carabinieri.

