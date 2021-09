(AGENPARL) – mer 08 settembre 2021 Per chi desidera alle ore 14.30 del 09 settembre p.v. verrà messa a disposizione un’imbarcazione che dall’imbarco sanitario posteriore all’Hotel Santa Chiara di Piazzale Roma accompagnerà i giornalisti all’Isola della Certosa con ritorno al termine dell’evento.

Giovedì 9 settembre – ore 15,00 Isola della Certosa

A VENEZIA NASCE IL BOSCO PER IL CINEMA

I carabinieri del Raggruppamento Biodiversità metteranno a dimora circa cento piante appartenenti a diverse specie rappresentative della flora autoctona che saranno dedicate ai vincitori dei Leoni d’Oro alla carriera e ai film che nel tempo si sono distinti per l’alto valore ambientale.

