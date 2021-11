(AGENPARL) – mer 17 novembre 2021 Quirinale: Siracusano (FI), con Cav al Colle e Draghi a Chigi Italia alla guida dell’Ue

“Il presidente Berlusconi non può e non deve essere un candidato di bandiera. Ha dimostrato di essere super partes nel momento più critico per questo Paese, ricordiamoci che è stato il primo ad invocare il governo di unità nazionale, ed è stato quello, e questo è stato riconosciuto da tutti, che ha avuto veramente un grande senso di responsabilità”.

Lo ha detto Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia, intervenendo a “Studio24”, su RaiNews24.

“È stato l’unico statista nel periodo Covid, ed è grazie anche a Berlusconi se ora siamo fuori dal periodo più critico della pandemia. È prematuro fare il suo nome per il Quirinale: se sarà, deve essere il candidato del Parlamento. Se ci fosse Berlusconi al Colle e Draghi alla presidenza del Consiglio l’Italia sarebbe così autorevole da potersi sostituire alla Germania alla guida dell’Unione europea”.

