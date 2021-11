(AGENPARL) – dom 14 novembre 2021 Quirinale: Mura (Pd), tra Grandi elettori ci siano sindaci

“Aprire all’ingresso dei sindaci tra i Grandi elettori del presidente della Repubblica è una proposta saggia e attuabile con il solo esercizio della volontà dei presidenti di Regione, se decidono di ascoltare l’appello rivolto in questo senso dal presidente nazionale dell’Anci. I sindaci hanno un’investitura e una rappresentanza popolare larga, sono sempre di più figure di riferimento negli snodi decisionali, in sostanza sono pienamente legittimati a partecipare all’elezione della massima carica dello Stato”. Lo dichiara la presidente della commissione Lavoro Romina Mura (Pd), rilanciando l’appello lanciato dal presidente dell’Anci nazionale Antonio Decaro e fatto proprio dal senatore Dario Parrini ai presidenti delle Regioni, affinché consentano che i Consigli regionali eleggano un sindaco tra i Grandi elettori che sono espressi dalle Regioni.

“È stato lo stesso Mattarella a sottolineare che i sindaci sono stati decisivi per affrontare sul campo la pandemia e – aggiunge la parlamentare – Draghi ha affidato alle mani dei sindaci l’attuazione del Recovery. I sindaci meritano di veder riconosciuto il loro ruolo, e non solo quando si tratta di stare in prima linea nelle difficoltà quotidiane”.

