(AGENPARL) – mar 02 novembre 2021 QUIRINALE. MALLEGNI (FI): BERLUSCONI INVOTABILE PER M5S? ALLORA SIAMO SU STRADA GIUSTA

“Se il Movimento 5 Stelle indica invotabile Silvio Berlusconi, significa che ci saranno delle possibilità e questo ci fa ben sperare. La posizione oltranzista del M5S non ha senso, ma lo colloca esattamente dalla parte opposta delle regole democratiche: ogni cittadino, nessuno escluso, ha il diritto di poter aspirare alla carica di Capo dello Stato. Silvio Berlusconi non solo è un cittadino comune, ma un grande imprenditore che è stato più volte Presidente del Consiglio e ha rappresentato il nostro Paese ai massimi livelli. È stato l’unico, e lo è ancora, ad avere quella credibilità internazionale che potrebbe collocare l’Italia in quel contesto mondiale che merita. Le posizioni del Movimento si rivelano ancora una volta contro il Paese, contro lo sviluppo, contro l’occupazione e contro ogni tipo di ragionevole prospettiva per l’Italia. Sono molti coloro che dal Movimento se ne sono andati, ma nessuno si chiede mai il perché: è bene che inizino a riflettere”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Massimo Mallegni.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

🔊 Listen to this