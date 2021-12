(AGENPARL) – mer 15 dicembre 2021 +++QUIRINALE – Enrico Letta, PD, durante la rubrica Corsa al Quirinale su ilsole24ore.com: “Non c’è mai stato un Presidente delle Repubblica che sia stato un capo politico. Se ciò non è avvenuto in settant’anni non è un caso”

Audio:http://cloud.livingmedia.it/?dl=52ea2b8e514bde5f920fa4f84b6a3e63

“Non c’è mai stato un Presidente della Repubblica che sia stato un capo politico e se ciò non è avvenuto in 70 anni non è un caso.” Lo afferma Enrico Letta, segretario del Pd, durante la video-rubrica Corsa al Quirinale in diretta su ilsole24ore.com. “Il ruolo del presidente della Repubblica è unico, così lo hanno disegnato i costituenti. Rappresenta un arbitro, un motore, un garante che dà voce a tutti i cittadini. Da qui si capisce la delicatezza del profilo che deve avere il presidente della Repubblica e rivedendo i 12 presidenti viene fuori che non c’è mai stato nessun leader o capo politico. E non è un caso. Richiede una figura di spiccata sensibilità delle istituzioni. Questo non sarà banale nella scelta – ha osservato Letta anche facendo riferimento al libro ’12 Presidenti’ di Alberto Orioli, vicedirettore del Sole 24 Ore – Dobbiamo continuare con presidenti istituzionali, consensuali, in grado di rappresentare tutto il Parlamento. Rivedendo i 12 profili dei presidenti della Repubblica che abbiamo avuto vengono fuori alcune cose interessanti, viene fuori che non c’e’ mai stato nessun leader. Nessun capo politico e’ mai stato presidente della Repubblica. Sono stati presidenti della Repubblica figure più istituzionali, piuttosto che capi politici. La figura disegnata dai costituenti richiede una personalità di spiccato senso delle istituzioni, basti pensare che una gran parte di Presidenti erano stati presidenti di uno dei due rami del Parlamento. Mattarella è stato giudice costituzionale”. Letta ha sottolineato a sole24ore.com che si è sempre trattato di profili provenienti da “incarichi istituzionali normalmente super partes”. E, ha concluso: “questo secondo me e’ importantissimo, perche’ già disegna il profilo fondamentale nella scelta della presidente o del presidente che dovremo fare a fine gennaio”.

[Il Sole 24 Ore]

🔊 Listen to this