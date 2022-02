(AGENPARL) – gio 20 gennaio 2022 Quirinale – Bellanova, viceministra Infrastrutture e mobilità sostenibili, a 24 Mattino su Radio 24: Berlusconi metta fine al mercato indecente, ora nome comune

“Siamo in uno stallo che deve interrogare la politica con tutti gli schieramenti. Al momento siamo con una candidatura che non si capisce se è una candidatura vera o falsa con il lavoro che sta facendo Berlusconi con i suoi uomini. E’ arrivato il momento di mettere fine a questo mercato indecente di raccolta del consenso individuale e di far parlare la politica. Ormai Berlusconi un risultato lo ha raggiunto: si è affermato come vero leader del centrodestra, adesso, però, con senso di responsabilità è giunto il momento di dire avanziamo una proposta che deve essere la più condivisa possibile. Dall’altra parte c’è lo schieramento del cosiddetto centrosinistra che ieri si riunisce a casa del leader che non c’è e il massimo che riesce a produrre è un tweet identico per dire che hanno la stessa posizione, peccato che le posizioni sono assolutamente differenti”. Così Teresa Bellanova, viceministra Infrastrutture e mobilità sostenibili, a 24 Mattino su Radio 24.

Brennero – Bellanova, viceministra Infrastrutture e mobilità sostenibili, a 24 Mattino su Radio 24: no a costi extra per l’Italia

“La questione del Brennero è una questione di rilevante importanza, non possiamo avere trattamenti diversi tra una parte e l’altra della frontiera, ci confronteremo con tutte le Autonomie locali. Mi sono confrontata con il presidente Uggé, noi vigileremo perché il nostro sistema produttivo, la nostra logistica, il nostro manifatturiero, il nostro agroalimentare, non vengano sottoposti a costi che assolutamente non deve sostenere. In merito alla sostenibilità ambientale nel Pnrr noi abbiamo indicato la cura del ferro e quindi interventi sulle ferrovie, interventi sui porti, interventi per il rinnovo del parco auto sia pubblico che privato”. Lo afferma Teresa Bellanova, viceministra Infrastrutture e mobilità sostenibili, a 24 Mattino su Radio 24.

Maria Luisa Chioda

