Salerno, 9 dicembre 2021

POLIZIA, SALERNO: Droga a Eboli, gli Agenti del Commissariato di Battipaglia arrestano spacciatore.

La droga nascosta in contenitori di prodotti dolciari.

Gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. Distaccato di Battipaglia hanno tratto in arresto in flagranza di reato B.A.D, italiano del 85’, nato in Italia ma di origine magrebina.

In particolare, i poliziotti della Squadra Investigativa, a seguito di una preliminare attività investigativa, hanno effettuato un servizio di controllo a distanza nei pressi del borgo di Eboli, c.d. “Fort Apache”, ove dimorano numerosi spacciatori di sostanze stupefacenti e meta di numerosi acquirenti provenienti dai comuni della provincia.

Dal posto di osservazione, gli Agenti hanno notato un via vai di veicoli e individui per cui sono intervenuti sul luogo, dove hanno constatato la presenza di un giovane seduto su un’aiuola che, alla vista della Polizia di Stato, ha tentato di allontanarsi e di disfarsi di un contenitore in plastica comunemente utilizzato per avvolgere prodotti dolciari. L’oggetto, che è stato subito recuperato, é risultato contenere n. 25 confezioni in cellophane, con dentro sostanza polverosa di colore bianco.

L’individuo è stato tempestivamente bloccato e sottoposto a una prima perquisizione, operazione che ha dato esito positivo in relazione ad una somma di denaro di euro 685,00 che lo stesso aveva in possesso, unitamente ad un secondo contenitore nascosto nei pantaloni contenente un altro involucro con dentro sostanza polverosa di colore bianco.

La successiva perquisizione estesa all’abitazione del fermato ha consentito di rinvenire un bilancino elettronico nascosto in uno cavità creata accanto alla porta d’ingresso dell’abitazione, all’interno del muro perimetrale.

La sostanza polverosa è stata sottoposta ad esami di laboratorio presso gli uffici della Polizia Scientifica dove è stata accertata la totale positività al test della cocaina, per un peso complessivo pari a grammi 5,84.

Gli Agenti del Commissariato di P.S. distaccato di Battipaglia hanno quindi arrestato lo spacciatore che, dopo le formalità di rito, su disposizione del P.M. di turno, è stato associato alla casa Circondariale di Fuorni, in attesa del provvedimento di convalida.

