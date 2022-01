(AGENPARL) – mer 12 gennaio 2022 POLIZIA DI STATO

Salerno, 12 gennaio 2021

POLIZIA, SALERNO: Gli Agenti della Squadra Mobile arrestano

spacciatore.

Nell’ambito dei predisposti servizi di repressione dei reati, volti a

contrastare lo spaccio di stupefacenti nella città di Salerno, gli Agenti della

Polizia di Stato hanno arrestato G.A. di anni 39, nella flagranza del reato di

detenzione a fini di spaccio di stupefacente, in violazione dell’art 73 D.P.R

309/90.

In particolare, personale della Squadra Mobile – Sezione Criminalità

Diffusa, a seguito di numerose segnalazioni di spaccio ad opera di G.A.

presso il proprio domicilio in Salerno, ove era sottoposto agli arresti

spaccio di sostanze stupefacenti, constatata l’impossibilità di effettuare un

servizio di osservazione a distanza, ha eseguito una perquisizione

all’abitazione dello spacciatore. Nella circostanza, sono stati rinvenuti nr. 6

involucri contenenti un discreto quantitativo di cocaina, un bilancino

elettronico con l’occorrente per il confezionamento dello stupefacente e

una somma di Euro 100, distinta in nr. 2 banconote di Euro 50, provento

dello spaccio.

Gli Agenti della Squadra Mobile hanno quindi arrestato lo spacciatore e

l’hanno posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha ordinato

la collocazione agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio, in attesa

del provvedimento di convalida.

