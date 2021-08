(AGENPARL) – ven 06 agosto 2021 POLIZIA DI STATO

QUESTURA DI RIMINI

Rimini, 6 agosto 2021

COMUNICATO STAMPA

Latitante in vacanza a Rimini con la fidanzata: arrestato.

Ieri sera, durante il normale servizio di controllo del territorio nella zona di Rimini sud, una volante, transitando in viale Mantova, notava un individuo camminare lungo la strada.

Sottoposto a controllo, ha riferito di essere arrivato a Rimini il giorno stesso per trascorrere qualche giorno di vacanza in compagnia della fidanzata, ma da accertamenti effettuati in banche dati è emerso a suo carico un Mandato di Arresto Europeo.

L’uomo, un rumeno di 31 anni, è stato accompagnato in Questura per il fotosegnalamento e verrà accompagnato in carcere in mattinata. Deve scontare la pena detentiva di quasi tre anni per guida senza patente di veicolo non immatricolato e per contrabbando di tabacchi, fatti commessi nel luglio 2020 in Romania.

Trovato in possesso di carta di credito e refurtiva: arrestato.

Alle ore 03:40 circa, durante l’espletamento della normale attività di controllo del territorio in zona Viale Principe di Piemonte, una volante della Polizia è stata avvicinata da un cittadino che segnalava la presenza di un uomo dietro una siepe, che stava frugando all’interno di una borsa. L’uomo prelevava diversi oggetti, tra cui un portafoglio, mentre gettava via la sacca lungo il tragitto.

Raggiunto l’uomo, un 28enne di origine magrebina senza fissa dimora e irregolare sul territorio italiano, questo si è mostrato da subito insofferente ed agitato al controllo, tenendo sempre ben stretto uno zaino che portava indosso. Visto quanto segnalato e l’atteggiamento sospetto, i poliziotti hanno perquisito il soggetto trovando all’interno dello zaino una carta di credito intestata a terza persona, 245 euro in contanti, un telefono cellulare, oggetti sottratti dalla borsa, oltre che un cacciavite. Accompagnato in Questura, l’uomo è stato arrestato per indebito utilizzo e possesso di carte di credito, nonché indagato in stato di libertà per ricettazione e possesso di oggetti atti ad offendere.

PALPEGGIA UNA DONNA PER STRADA E POI MALMENA LEI E IL FINDAZATO OCCORSO IN SUO AIUTO – ARRESTATO DALLA POLIZIA

A seguito di segnalazione telefonica, una pattuglia di Volante si portava sul Lungomare di Rivazzurra perché veniva segnala l’aggressione ai danni di una donna. Sul posto veniva rintracciata la donna in lacrime, visibilmente scossa, unitamente al suo fidanzato che presentava una vistosa ferita sul naso con una copiosa fuoriuscita di sangue. In attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118 per le cure, la donna, una turista svizzera 28enne, tranquillizzata riusciva a raccontare quanto accaduto. Mentre passeggiava lungo il viale seguita a breve distanza dal fidanzato, veniva avvicinata da un uomo che si trovava in compagnia di una donna e di un cane di grossa taglia. L’uomo dapprima la chiamava “Chica” chiedendole se fosse da sola e subito dopo l’afferrava con entrambe le mani sulle natiche palpeggiandola con forza. Non contento, con violenza l’attirava a sé strofinando i suoi genitali sulla donna. Il fidanzato, visto l’accaduto, si avvicinava immediatamente alla fidanzata chiedendo spiegazioni all’uomo che, per tutta risposta, si voltava con violenza colpendo con la testa il giovane al volto. Per interrompere l’azione violenta nei confronti del fidanzato, la donna cercava di bloccare l’uomo che di contro l’afferrava con forza per il collo procurandole graffi e ecchimosi, stordendola con un pugno alla tempia e colpendola con un calcio nel ventre in maniera così forte da farla cadere per terra mentre il fidanzato, pur volendo intervenire in suo aiuto, veniva intimorito dal continuo ringhio e abbaiare del cane che l’uomo portava con sé. Raccolta la descrizione dell’uomo, lo stesso veniva rintracciato e bloccato poco più avanti mentre in tutta tranquillità continuava la sua passeggiata. I malcapitati accompagnati al Pronto Soccorso venivano medicati con prognosi di gg.30 per l’uomo e di gg. 10 per la donna s.c.

L’aggressore un 40enne di origine slovena ma residente in Svizzera, veniva accompagnato in Questura e del fatto veniva data immediata notizia al p.m. di turno che ne disponeva il fermo di P.G. per violenza sessuale e lesioni personali e il suo trasferimento alla locale Casa Circondariale.

