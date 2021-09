(AGENPARL) – sab 04 settembre 2021 POLIZIA DI STATO

QUESTURA DI RIMINI

Rimini, 4 settembre 2021

COMUNICATO STAMPA

Sfregia l’ex fidanzato

Arrestata insieme al nuovo compagno

Nel tardo pomeriggio di ieri, gli investigatori della Squadra Mobile di Rimini, diretta dal dott.

Mattia Falso, ha tratto in arresto una ventiquattrenne di nazionalità romena e un trentatreenne

riminese, a carico dei quali sono emersi gravi indizi di colpevolezza in relazione ad una brutale

aggressione.

Era il 5 agosto quando un uomo è stato aggredito dalla sua ex fidanzata che presentatasi sotto casa

insieme al nuovo compagno lo aveva colpito al volto ed alla schiena con un taglierino.

All’esito dell’attività d’indagine svolta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di

Rimini è quindi scattata l’esecuzione delle misure cautelari nei confronti della coppia di aggressori

che dopo la notifica dell’atto sono stati tradotti in carcere.

Dalla ricostruzione dei fatti da parte degli agenti della Mobile riminese, è emerso come la sera

dell’aggressione la vittima, un trentanovenne di Rimini, dopo aver discusso con la sua ex,

presentatasi in compagnia del nuovo compagno, era stato inseguito in strada e, successivamente,

colpito più volte alla schiena ed al volto con un’arma da taglio, prima di riuscire a fuggire ed a

raggiungere la Questura.

Agli agenti aveva subito indicato proprio l’ex fidanzata quale autrice, fornendo altresì una serie di

dettagli quali la macchina utilizzata dalla coppia per la fuga ed il nome del ragazzo; detti elementi

hanno consentito di identificare il nuovo compagno quale secondo soggetto responsabile

dell’aggressione.

Dopo alcune ore dal fatto, i presunti autori erano già stati rintracciati dagli investigatori ai quali

hanno fornito una loro versione dei fatti che, sin dai primi istanti, aveva destato qualche dubbio. La

ragazza aveva dichiarato, a sua volta, di essere stata lei vittima di un’aggressione da parte del

trentanovenne all’interno del suo appartamento.

Le risultanze tecniche del sopralluogo effettuato dalla Polizia Scientifica – nel corso del quale sono

state individuate numerose macchie di sangue all’esterno e non all’interno dell’abitazione e lungo il

percorso di fuga della vittima, oltre al confronto tra le dichiarazioni relative all’arma utilizzata –

indicata genericamente dalla vittima come un’arma da taglio e specificamente come un taglierino

dalla ragazza – hanno, tuttavia, messo in luce le incongruenze di quanto riferito dalla donna.

A rendere ancora più chiaro il quadro indiziario è concorso un ulteriore aggressione verificatasi il

16 agosto scorso quando la coppia di indagati si è resa protagonista di un’ulteriore aggressione nei

confronti di un altro uomo, un cinquantenne riccionese.

Quest’ultimo, fermo ad un semaforo a bordo della sua vettura, è stato minacciato con un taglierino,

dall’uomo della coppia, il quale gli avrebbe intimato di non importunare più la sua ragazza.

Anche in questo caso, la vittima è riuscita a raggiungere la Questura inseguito dalla coppia; sul

posto personale della sezione Volanti hanno avuto modo di identificare gli inseguitori che son

risultati essere gli stessi della precedente aggressione condotta con l’arma da taglio.

Sulla base di quanto riferito dalla vittima e da un testimone che ha assistito all’aggressione, è stata

effettuata una perquisizione personale e veicolare, a seguito della quale è stato rinvenuto proprio un

taglierino di grosse dimensioni con la lama sporca di sangue; detto aspetto ha contribuito a

rafforzare il già forte quadro indiziario nei confronti degli aggressori.

I gravi episodi sopra descritti, oggetto di accurata ricostruzione probatoria da parte degli agenti

della mobile, anche in ragione della consequenzialità comportamentale degli interessati, hanno

evidenziato la pericolosità degli indagati, peraltro già in precedenza destinatari di ulteriori

provvedimenti.

In relazione a quanto sopra, di concerto con la Procura della Repubblica di Rimini è stata richiesta

al G.I.P. l’attivazione di attività tecnica e la contestuale emissione urgente di un provvedimento

restrittivo, eseguito poi nel pomeriggio di ieri dagli agenti della Sezione reati contro la persona della

Squadra Mobile.

La donna, quindi, è stata trasferita nella sezione femminile del carcere di Forlì, mentre l’uomo in

quello di Rimini, entrambi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

🔊 Listen to this