Rimini, 5 agosto 2021

Rubano al supermercato e minacciano un passante che tenta di fermarli: arrestati tunisini irregolari.

Alle ore 13.30 arrivava al 112 NUE una segnalazione circa la presenza di due soggetti tunisini all’interno della Conad di viale Cappellini i quali, dopo aver sottratto generi alimentari dagli scaffali del supermercato, si allontanavano senza pagare il corrispettivo. All’uscita del supermercato i due malviventi sono stati fermati da un passante allertato da un dipendente del negozio, ma i due rapinatori dopo averlo spintonato e minacciato si sono dati alla fuga.

Il richiedente, in costante contatto telefonico con la Sala Operativa della Questura, ha indicato la direzione di fuga dei malviventi, descrivendoli minuziosamente senza perderli di vista. In pochi minuti i poliziotti hanno intercettato i due soggetti nei pressi di Piazzale Fellini, i quali hanno subito ammesso l’addebito.

Non appena accompagnati presso gli uffici, approfittando di un momento di distrazione dei poliziotti intenti a redigere gli atti, uno dei due ha tentato la fuga dirigendosi verso l’uscita principale della Questura, opponendo resistenza con calci e pugni verso i poliziotti al fine di impedire la propria restrizione nelle camere di sicurezza.

Per la condotta criminosa posta in essere i due tunisini, 19 e 29 anni, entrambi irregolari sul Territorio italiano, sono stati arrestati per rapina impropria in concorso. Il rapinatore che ha tentato la fuga dovrà rispondere anche del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Entrambi sono stati trasferiti presso la casa circondariale di Rimini per l’udienza di convalida.

Trovato in possesso di droga e soldi

Arrestato dalla Polizia

Ieri pomeriggio personale del Reparto Prevenzione Crimine di Genova, aggregato presso la Questura di Rimini, nell’ambito del controllo e pattugliamento del territorio di Riccione sottoponeva a controllo un’autovettura con a bordo due ragazzi italiani.

Fin da subito l’autista appariva in evidente stato di agitazione, non incline al controllo posto in essere dagli poliziotti. Insospettiti dall’atteggiamento gli operatori chiedevano il motivo di tale nervosismo.

Il ragazzo per tutta risposta estraeva dalla tasca porta oggetti dello sportello lato guida una busta bianca con all’interno sostanza stupefacente del tipo marijuana e una seconda bustina contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina.

A seguito di un controllo più approfondito sul veicolo i poliziotti hanno rinvenuto ulteriore sostanza stupefacente, nascosta in diverse parti del veicolo. Inoltre, occultato dal tappetino del guidatore e prontamente disponibile all’uso, veniva rinvenuto un coltello con lama di 13 cm.

Visto il cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta all’interno dell’autovettura, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dello stesso durante la quale è stato possibile rinvenire ulteriore sostanza stupefacente. In totale i poliziotti hanno sequestrato 50g di marijuana, 41g di cocaina suddivisi in più involucri, pronti alla cessione oltre che un bilancino di precisione. Inoltre, nascosti in un mobiletto, sono stati rinvenuti circa 7000euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio.

Il ragazzo, italiano di 29 anni, è stato arrestato e condotto in cercare. Dovrà rispondere dei reati di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio e porto di oggetti atti ad offendere.

