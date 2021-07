(AGENPARL) – ven 16 luglio 2021 Querini Stampalia: le visite guidate in streaming ora anche in LIS

L’appuntamento con l’arte e la cultura di ‘QueriniLive’, visite guidate digitali in streaming a cura della Fondazione Querini Stampalia, diventa più inclusivo e fruibile da parte di tutti. Per la prima volta infatti, la diretta Zoom sarà tradotta in LIS, la Lingua dei segni italiana, da parte di un interprete.

Due le date da segnare in agenda, entrambe gratuite: il 18 luglio alle 18, in occasione della Festa del Redentore, la prima visita dal titolo: “Le feste veneziane. Il Carnevale, il Redentore, la Sensa… un viaggio attraverso i dettagli di dipinti, incisioni, manoscritti e libri a stampa ai tempi della Serenissima”. La seconda visita, invece, è in programma per il 29 agosto, sempre alle 18. In “C’era una volta la peste” si rifletterà su come la Serenissima affrontava le emergenze sanitarie.

Venezia, 16 luglio 2021

– [QueriniLive in LIS_immagine.jpeg](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/QueriniLive%20in%20LIS_immagine.jpeg)

