(AGENPARL) – Roma, mer 19 dicembre 2018 Quattro titoli italiani

Indoor per la Toscana a Chianciano

PISA,

19 dicembre 2018

– Onora alla grande l’impegno tricolore in

casa la Toscana del remo, impegnata a Chianciano

Terme nei Campionati Italiani Indoor Rowing. Al

Palamontepaschi, sugli scudi Pontedera,

Montescudaio e Firenze, che conquistano un

tricolore ciascuno. Pontedera grazie al

rientrante Matteo Baluganti, che dopo sei anni

di stop dimostra di non aver perso lo smalto al

remoergometro laureandosi campione d’Italia

Senior su un altro toscano, il calcinaiolo

Jacopo Mancini della Tevere Remo, e sull’azzurro

Fabio Infimo del Savoia di Napoli.Giornata di festa a Chianciano per la Canottieri

Montescudaio, con Ermes Bacci che domina la

finale Esordienti maschile sui lombardi del

Pescate e dell’Olona 1894. Infine conferma, con

record italiano, tra i PR1 maschile per Fabrizio

Caselli, che regala il titolo italiano alla

Firenze su The Core e Ilva Bagnoli. La Toscana

gioisce anche per il successo tricolore Senior

femminile della pisana Eleonora Trivella delle

Fiamme Rosse su un altro sodalizio toscano, i

VV.F. Billi-Masi di Pisa argento con Carlotta

Niola. Ai Campionati Italiani per la Toscana

altre quattro medaglie: un argento e un bronzo

per la Firenze con Federico Dini tra gli Under

23 e Alvise Zileri tra gli Junior, argento per

la San Miniato con Elena Sprio tra i Pesi

Leggeri femminile, argento per l’Orbetello con

Maria Clara Della Verde nella categoria PR3

femminile.Nelle regate tricolori Master, un oro e un

argento per la Firenze nella medesima categoria,

quella Master E maschile con Luca Aiazzi primo

su Leonardo Magnatta, e un argento e un bronzo

per il DLF Chiusi, secondo con Francesco

Procaccianti nella categoria Master B maschile e

terzo con Chiara Sacco in quella Master A

femminile.Nelle gare nazionali Allievi e Cadetti invece,

spiccano le due vittorie del DLF Chiusi, con

l’allieva B Matilde Zanelli e l’allievo C Luigi

Aloe, e il successo del Pontedera con il cadetto

Nicola Mancini. Medaglie anche per Firenze,

Tomei, Cavallini e Orbetello.Niccolò Bagnoli – Ufficio Stampa Comitato FIC

Toscana –

Speciale

Campionati Italiani Indoor Rowing – Chianciano Terme

Documents: