Quarta edizione di “Fiano Ci Cova” e “Arte, Mestieri e Fantasia in Fiera”.

In data 05, 06 e 07 giugno 2020 si svolgerà a Fiano (TO) la quarta edizione della Fiera Agroalimentare denominata “Fiano Ci Cova” e “Arte, Mestieri e Fantasia in Fiera”. Di seguito si fornisce una breve presentazione ed il programma dell’evento:

– 05 giugno: inaugurazione dell’Expo’ Fiera all’interno della tensostruttura dedicata; questa sezione è riservata agli operatori che vorranno partecipare con stand dedicati alla loro attività e ivi rimarranno per tutti e tre i giorni dell’evento. Per informazioni solo ed esclusivamente riguardanti l’Expo, contattare la Presidente della Pro-Loco di Fiano, sig.ra Alessandra Grubich al numero .

– 06 giugno: proseguimento Expo’.

– 07 giugno: proseguimento Expo’ e inizio manifestazione fieristica nel concentrico comunale, denominata “Fiano Ci Cova”, dedicata al comparto dell’agroalimentare, con la partecipazione esclusiva di Produttori ed Imprenditori Agricoli. Per partecipare utilizzare la domanda denominata “Mercato Agroalimentare”. Sempre nella medesima data, collateralmente alla manifestazione “Fiano ci Cova”, si svolgerà la manifestazione, sempre su area pubblica, denominata “Arte, Mestieri e… Fantasia in Fiera”; a quest’ultima manifestazione potranno partecipare esclusivamente le seguenti categorie di operatori: titolari di esercizi commerciali in sede fissa, artigiani, espositori, operatori del proprio ingegno (ai sensi dell’art. 4 comma 2 punto h del D. Lgs. ), ed infine gli operatori “hobbisti”, muniti di tesserino per la vendita occasionale su area pubblica. Per tutti gli operatori interessati alla Manifestazione “Arte, Mestieri e… Fantasia in Fiera, fare riferimento alla domanda avente la medesima denominazione, tranne gli operatori “hobbisti” che dovranno compilare la “Manifestazione di interesse per la partecipazione al mercatino” e stilare l’elenco dei beni messi in vendita.

Le suddette domande, per tutte le manifestazioni sopra indicate, andranno indirizzate all’indirizzo di posta elettronica dedicata – – o essere presentate direttamente allo sportello del Comando di Polizia Locale, sito in piazza XXV Aprile 1 a Fiano (TO).

Per qualsiasi informazione contattare il Comando di Polizia Locale al numero telefonico interno 6.

Orari: il giorno 07 giugno 2020, accesso all’area fieristica a partire dalle ore 06.30 – inizio allestimento banchi ore 07.00.

SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER TUTTI GLI OPERATORI INTERESSATI AD ALLESTIRE IL PUNTO VENDITA O ESPOSITIVO PRESSO L’EXPO’, PER GIORNI TRE, DOVRANNO CONTATTARE LA SIG.RA ALESSANDRA GRUBICH, AL N. .

