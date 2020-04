QUARENTENA E ISOLAMENTO: ILHA DE BOM JESUS (ILHA DO FUNDãO), O DESTINO OFICIAL DOS ESCRAVIZADOS CONTAMINADOS DO TRáFICO TRANSATLâNTICO

(AGENPARL) – RIO DE JANEIRO (BRASIL) dom 19 aprile 2020

A Ilha do Bom Jesus da Coluna na Baía de Guanabara, atualmente integrada a Ilha do Fundão onde está situada a Cidade e o Hospital Universitário da UFRJ, foi durante mais de um século o destino oficial de africanos escravizados que precisavam de isolamento para tratamento ao desembarcar na cidade do Rio de Janeiro com doenças epidêmicas ou contagiosas.

No início do século XVIII a ilha foi doada a Ordem dos Franciscanos que nela ergueu a Igreja do Bom Jesus da Coluna, de onde vem o nome pelo qual a ilha ficou conhecida. A igreja foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1937. A igreja fazia parte do convento franciscano, que mais tarde passou a funcionar como hospital e assim atuou até D. Pedro II transformá-lo em asilo para os inválidos da Guerra do Paraguai finda em 1870.

Sob a administração franciscana a ilha era conhecida pela Igreja, convento e o hospício nela situados. Segundo o inventário elaborado por pesquisadores ligados ao LABHOI-UFF (Laboratório de História Oral e Imagem) entre o final do século XVIII e início do século XIX – com a construção do Lazareto da Gamboa, tema da próxima postagem – a ilha recebeu milhares de escravizados africanos que desembarcavam no Rio de Janeiro oriundos do tráfico transatlântico que fossem vitimados por alguma doença infecciosa durante o trajeto.

Depois do período de isolamento para tratamento, os que se recuperavam eram enviados para exposição e venda nos mercados de escravizados, principalmente na região do Valongo. Os que não resistiam e vinham a óbito eram sepultados no Cemitério dos Pretos Novos, na região do Valongo.

Atualmente, a área abriga o Santuário Militar de Bom Jesus da Coluna.

Na aquarela do desenhista austríaco Thomas Ender, importante pintor viajante, registrou o hospital localizado na Ilha do Bom Jesus da Coluna, ao qual resume como “Ilha do Hospital”. A aquarela faz parte de um álbum com 224 desenhos intitulado “Zeichnungen von schiffen, gräsern und figuren” que pode ser visto na íntegra na BNDigital.

(Diana Ramos)