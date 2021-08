(AGENPARL) – mar 31 agosto 2021 QUARANTENA COVID. FLAI CGIL, DALLE PAROLE SI PASSI AI FATTI

Intervento normativo urgente per nuove risorse

“Apprezziamo l’impegno del ministro Orlando, ma dalle parole si passi ai fatti. Ci auguriamo che, nel prossimo Consiglio dei ministri, il governo compia una scelta di giustizia che tuteli le lavoratrici ed i lavoratori in quarantena e che riconosca il diritto al trattamento previdenziale per i periodi di assenza dal lavoro”.

Lo dichiara in una nota la Flai Cgil nazionale.

“Serve un intervento normativo urgente che stanzi nuove risorse per garantire che venga erogata da parte dell’INPS l’indennità di malattia anche per la quarantena, scongiurando così tagli ingiusti alla retribuzione a cui sono sottoposte le lavoratrici ed i lavoratori nell’ultimo periodo. Continuiamo, inoltre, a rivendicare misure strutturali per contrastare le ricadute occupazionali della emergenza epidemiologica sulle lavoratrici e i lavoratori del settore agricolo, anch’essi da ritenere “fragili” che hanno perso giornate di lavoro e, quindi, anche il diritto all’indennità di disoccupazione agricola”.

