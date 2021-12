(AGENPARL) – lun 13 dicembre 2021 Qualità vita: Dal Mas (FI), Bene FVG, passaggio a macroregione permetterebbe ulteriore salto

“La classifica annuale del Sole 24Ore sulla qualità della vita conferma quanto gli abitanti del Friuli Venezia Giulia già sanno: in questa regione si vive bene. E’ un risultato che conferma il buongoverno amministrativo del centrodestra a livello regionale e cittadino ma su cui non possiamo adagiarci: al contrario rappresenta uno stimolo a fare sempre meglio, ad ogni livello, compreso quello sovraregionale. Come? Rafforzando i collegamenti, non solo infrastrutturali ma anche istituzionali: guardando la realtà da Nord Est vediamo che c’è un’area che va da Verona al confine orientale, una macroregione che, seppur con alcune specificità, ha molti tratti in comune”.

Lo scrive il senatore di Forza Italia Franco Dal Mas.

“La pandemia ha messo in evidenza la necessità di ripensare l’architettura istituzionale: venti regioni, venti sistemi sanitari, venti sistemi legislativi a fronte di un palese arretramento da parte dello Stato certo non risolutivo. La realtà dice che una Seconda Repubblica non c’è mai stata, ma solo un tentativo di abbattere per via giudiziaria la prima. A distanza di quasi trent’anni potrebbe essere il momento di realizzarla: o qualcuno pensa davvero che davanti alla complicatezza del sistema, sia sufficiente aver ridotto il numero dei parlamentari?”, conclude Dal Mas.

