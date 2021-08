(AGENPARL) – lun 16 agosto 2021 Qualità dell’aria: ieri superata la soglia di informazione per l’ozono. Da oggi situazione in miglioramento

Il Servizio Osservatorio Aria dell’Arpav – Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto – comunica che ieri, 15 agosto, è avvenuto il superamento nella provincia di Venezia della soglia di informazione di 180 µg/m³ per l’ozono, definita dal D. Lgs. 155/2010 come il “livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione” (es. anziani, bambini, donne in gravidanza, persone affette da disturbi respiratori).

Il valore massimo orario registrato alle ore 13 nella stazione VE Parco Bissuola, da considerare il riferimento per la valutazione dell’ozono per il territorio comunale, è stato di 191 µg/m³.

In base alle previsioni da oggi, lunedì 16 agosto, le temperature inizieranno a diminuire a partire dalle zone centro-settentrionali per l’arrivo di una perturbazione atlantica. Affluirà sulla regione aria più fresca che farà scendere le temperature su valori prossimi alla norma o di qualche grado al di sotto per gran parte della settimana e, pertanto, almeno fino a giovedì, permarranno condizioni sfavorevoli all’accumulo di ozono.

Per quanto riguarda l’informazione al pubblico sui livelli di ozono è disponibile la pagina:

http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/informazione-ozono

Per informazioni dettagliate sui dati validati si invita a consultare la pagina web:

http://www.arpa.veneto.it/bollettini/htm/q_aria.asp

Si segnala inoltre la possibilità di consultare i dati in diretta per l’ozono al seguente indirizzo:

http://www.arpa.veneto.it/bollettini/htm/rete_ozono.asp

Nel sito sono inoltre disponibili anche informazioni circa i possibili effetti sulla salute, le precauzioni raccomandate e le azioni preventive da attuare per la riduzione dell’inquinamento da ozono, reperibili al seguente indirizzo:

http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/a-proposito-di-ozono

Infine sono disponibili le previsioni delle concentrazioni di ozono per le successive 48 ore al link:

http://www.arpa.veneto.it/ozono/mappe_previsione_ozono.php

Venezia, 16 agosto 2021

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

