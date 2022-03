(AGENPARL) – mar 29 marzo 2022 Camera dei Deputati

Comunicato

29 marzo 2022

Qualità della legislazione ed emergenza, audizione Randazzo

Oggi alle 13.45 diretta webtvOggi, martedì 29 marzo, alle ore 13.45, presso l’Aula della ex Commissione Agricoltura, il Comitato per la legislazione svolge l’audizione di Barbara Randazzo.

L’audizione odierna si inserisce in un ciclo di incontri che il Comitato svolge per verificare l’impatto dell’emergenza sanitaria sull’andamento e sulla qualità della produzione normativa, per analizzare gli strumenti normativi nella fase post-emergenza Covid-19 per studiare gli effetti, sul piano legislativo, dell’emergenza sanitaria in relazione all’attuazione del PNRR.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

