(AGENPARL) – Roma, 30 ottobre 2021 – Il Presidente Vladimir Putin si è rivolto, in videoconferenza, alla prima sessione di lavoro dei capi delegazione dei paesi membri del G20, degli Stati invitati e delle organizzazioni internazionali.

Il tema della sessione è L’economia globale e la salute globale. L’agenda include la ripresa economica globale, la garanzia della trasformazione digitale e l’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, il superamento delle conseguenze della pandemia di coronavirus, il rafforzamento dei sistemi sanitari e l’attuazione della vaccinazione universale.

Il Vertice si svolgerà dal 30 al 31 ottobre sotto la Presidenza italiana.

Discorso alla prima sessione del Vertice G20

Presidente della Russia Vladimir Putin : Presidente Draghi, colleghi,

Parlerò dei temi che sono stati proposti dall’Italia per la discussione odierna: l’economia globale e la salute globale.

Devo dire subito che questo tema riguarda in gran parte ciò su cui tutti stiamo lavorando e che la posizione della Russia, come ho visto dai discorsi precedenti, si sovrappone principalmente a ciò di cui hanno parlato i nostri colleghi qui.

L’anno scorso le autorità economiche dei paesi membri del G20 e di molti altri paesi hanno deciso di aumentare significativamente i loro disavanzi di bilancio sullo sfondo della profonda crisi causata dalla pandemia, che ha permesso di avviare la ripresa economica globale. Tuttavia, tale misura straordinaria accompagnata da acquisizioni di titoli da parte delle banche centrali dovrebbe essere limitata nel tempo. In effetti, questo è ciò che è stato detto qui prima.

In Russia, ad esempio, il deficit di bilancio è salito al 4% del PIL nel 2020 sullo sfondo di misure di sostegno su larga scala per la popolazione, le piccole e medie imprese e il sistema sanitario. Questo ci ha permesso di ottenere una ripresa del mercato del lavoro. Nell’anno in corso abbiamo normalizzato la nostra politica macroeconomica al punto che il bilancio sarà in attivo. Non solo ci siamo riusciti, ma abbiamo anche inasprito la politica monetaria.

Nel complesso, la situazione nei paesi del G20 è leggermente diversa. Mentre nel 2017-2019, il disavanzo di bilancio medio era di circa il 3,8 percento del PIL, è cresciuto fino all’11,2 percento nel 2020 durante la pandemia. Quest’anno, anche se leggermente inferiore, il deficit di bilancio rimane piuttosto elevato all’8,7 per cento. Vorrei sottolineare che gli Stati Uniti rappresenteranno il 40% dei disavanzi di bilancio dei paesi del G20 messi insieme nel 2020-2021. Dico questo perché capiamo tutti molto bene che lo stato dell’economia statunitense è ciò che determina lo stato dell’economia globale.

Un’eccessiva stimolazione ha portato alla generale mancanza di stabilità, all’aumento dei prezzi delle attività e dei beni finanziari in alcuni mercati come energia, cibo, ecc. Ancora una volta, i significativi deficit di bilancio nelle economie sviluppate sono la causa principale di questi sviluppi. Con il persistere di questi disavanzi, c’è il rischio di un’elevata inflazione globale nel medio termine, che non solo aumenta il rischio di una minore attività imprenditoriale, ma rafforza e aggrava la disuguaglianza di cui si è parlato anche oggi.

Ecco perché è importante prevenire l’aggravarsi della stagflazione e fare invece ciò che può essere fatto per normalizzare le politiche di bilancio e monetarie, migliorare la qualità della gestione della domanda nell’economia e aggiornare le priorità economiche – e dare priorità in primo luogo al superamento delle disuguaglianze e al rafforzamento del benessere pubblico.

Abbiamo sempre accolto con favore e continuiamo ad accogliere con favore gli sforzi del G20 per sostenere i paesi più poveri. Sono d’accordo con coloro che hanno già affermato che la crescita sostenibile dell’economia globale è ovviamente impossibile se non si affronta questo problema. A proposito, i paesi sviluppati, inclusi molti degli stati del G20, sono stati recentemente colpiti da disuguaglianze e povertà. È importante affrontare questo problema attraverso la politica economica e di bilancio.

Ci tengo a precisare che, nonostante le decisioni del G20, vaccini e altre risorse vitali non sono ancora a disposizione di tutti i Paesi in difficoltà. Ciò è dovuto, tra l’altro, alla concorrenza, a mio avviso disonesta, nonché al protezionismo e al fatto che alcuni paesi, compresi i paesi del G20, non sono pronti per il riconoscimento reciproco dei vaccini e dei certificati di vaccinazione.

È urgente che l’Organizzazione Mondiale della Sanità acceleri la prequalificazione di nuovi vaccini e farmaci, vale a dire che valuti la loro qualità, sicurezza ed efficacia. Sono convinto che quanto prima si realizzerà questo, tanto più facile sarà riprendere l’attività economica globale, compreso il turismo, che è stato colpito più duramente.

Propongo di incaricare i ministeri della sanità del G20 di affrontare la questione del riconoscimento reciproco dei certificati di vaccinazione nazionali nel più breve tempo possibile.

Gli esperti ritengono che il COVID-19 continuerà a rappresentare una minaccia per molto tempo. Penso che anche i rappresentanti dell’OMS parleranno di questo oggi. Considerando che il virus continua a mutare, dovremmo sviluppare meccanismi per potenziare i vaccini in modo tempestivo e coerente.

Vorrei ricordarvi che la Russia è stato il primo paese al mondo a registrare un vaccino contro il COVID-19, Sputnik V. Attualmente, questo vaccino è approvato in 70 paesi con una popolazione totale di oltre 4 miliardi di persone, e si è dimostrato alto sicurezza ed efficacia. Oltre allo Sputnik V a doppia dose, abbiamo anche sviluppato e ampiamente utilizzato un vaccino a dose singola, Sputnik Light, che può potenziare l’effetto di altri vaccini. Stiamo lavorando con i nostri colleghi europei per rendere disponibile questo vaccino e offrirlo ai nostri partner.

Gli sforzi su larga scala per contrastare il coronavirus richiedono cure mediche di qualità superiore e più convenienti in tutti i paesi e, quindi, una più ampia cooperazione internazionale nel settore sanitario. Alla luce della situazione attuale, il ruolo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sta diventando sempre più importante e le sue attività, ovviamente, meritano il nostro pieno sostegno. È inaccettabile tentare di ledere le prerogative dell’OMS, che opera sotto l’egida delle Nazioni Unite. In questo contesto, sono pienamente d’accordo con il Presidente della Francia, Macron.

Oltre alla pandemia, altre crisi sui mercati energetici regionali hanno dimostrato ancora una volta quanto sia essenziale per il mondo moderno avere un settore energetico stabile e affidabile. Vorrei spendere due parole su questo. Fornire energia a prezzi accessibili ai consumatori è estremamente importante e i nostri colleghi ne hanno appena parlato. Vorrei aggiungere che la stabilità dei mercati energetici globali dipende direttamente dal comportamento responsabile di tutti i partecipanti al mercato, sia produttori di energia che consumatori di energia, tenendo debitamente conto degli interessi a lungo termine di ciascuna parte.

La Russia è favorevole a una discussione pragmatica approfondita su questo argomento, basata su considerazioni puramente economiche.

Colleghi,

Creare le condizioni per una cooperazione equa e non discriminatoria per tutte le nazioni è il presupposto principale per una ripresa stabile ea lungo termine dell’economia globale, una migliore qualità della vita e un migliore benessere pubblico. Come abbiamo capito, questo è l’obiettivo chiave per il G20 come forum delle principali economie mondiali.

Grazie mille.