(AGENPARL) – Roma, 01 novembre 2021 – A Sochi è iniziata una nuova serie di incontri del presidente con i leader del ministero della Difesa e i capi dell’industria della difesa.

Il primo incontro è stato incentrato sulle Forze Aerospaziali e sulla Marina.

Il ministro della Difesa Sergei Shoigu in un rapporto separato ha aggiornato i partecipanti alla riunione sui progressi della vaccinazione COVID-19 nelle forze armate.

All’incontro hanno partecipato anche il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate e il Primo Vice Ministro della Difesa Valery Gerasimov , il Vice Ministro della Difesa Alexei Krivoruchko, il Comandante in Capo delle Forze Aerospaziali Sergei Surovikin, il Comandante in Capo della Marina Nikolai Yevmenov, comandante delle forze missilistiche strategiche Sergei Karakayev, capo della direzione principale delle operazioni di stato maggiore generale e vice capo di stato maggiore generale Sergei Rudskoy, capo della direzione principale dell’intelligence di stato maggiore generale e vice capo di stato maggiore generale Igor Kostyukov , primo vice capo della direzione operativa principale dello stato maggiore Viktor Poznikhir e capo della direzione della ricerca interprofessionale della direzione operativa principale dello stato maggiore Yevgeny Shmyrin.

Sono stati invitati a partecipare anche il vice primo ministro Yury Borisov , il primo vicepresidente del consiglio di amministrazione della Commissione per l’industria della difesa Andrei Yelchaninov, il vice ministro dell’industria e del commercio Oleg Ryazantsev, il direttore generale della Rostec State Corporation Sergei Chemezov , il direttore generale della Tactical Missiles Corporation Boris Obnosov e il progettista generale di Almaz-Antey Aerospace Defense Concern Pavel Sozinov.

* * *

Al via l’incontro con i vertici del Ministero della Difesa e le imprese della difesa

Presidente della Russia Vladimir Putin: Buon pomeriggio, colleghi.

Stiamo iniziando un’altra serie di incontri dedicati allo sviluppo tecnologico e all’equipaggiamento delle Forze Armate.

Tra i partecipanti, come sempre, i vertici del Ministero della Difesa e le principali aziende della difesa. Come abbiamo affermato in molte occasioni, questo formato consente di analizzare in modo completo e regolare lo stato della capacità di difesa della Russia e, se necessario, di adeguare e aggiornare tempestivamente i piani per l’ammodernamento dell’esercito e della marina e per migliorare la difesa prestazioni delle aziende.

Oggi considereremo principalmente una serie di argomenti relativi al rafforzamento delle forze aerospaziali, uno dei rami più potenti, ad alta tecnologia e manovrabili dell’esercito russo moderno. La protezione affidabile della Russia da un attacco aerospaziale e il mantenimento della parità strategica dipendono direttamente dalla loro prontezza al combattimento e dall’equipaggiamento tecnico.

Siamo tutti ben consapevoli che alcuni dei nostri colleghi stranieri non hanno abbandonato i loro tentativi di minare questa parità, anche dispiegando elementi dei loro sistemi di difesa missilistica globale nelle immediate vicinanze dei nostri confini. Non possiamo non notare queste minacce alla sicurezza della Russia e risponderemo in modo appropriato e adeguato alla situazione.

A questo proposito, vorrei sottolineare che negli ultimi anni le capacità di difesa aerospaziale delle forze armate russe sono notevolmente aumentate. Il nostro sistema di allarme per attacchi missilistici funziona in modo fluido ed efficace. Entrambi i suoi componenti, la costellazione di satelliti in orbita e i sistemi radar a terra, garantiscono il rilevamento di potenziali lanci di missili balistici. Il sistema ne determinerà tempestivamente i parametri e ne darà comunicazione ai centri di comando e controllo militari.

Nell’ambito del programma statale di armamento, negli ultimi quattro anni sono stati prodotti 25 sistemi missilistici antiaerei S-400 e oltre 70 moderni caccia da combattimento e sono stati modernizzati più di 20 sistemi S-300 e 90 velivoli. Di conseguenza, le infrastrutture militari e industriali critiche del paese sono ora protette in modo ancora più efficace.

Dobbiamo migliorare ulteriormente la difesa aerospaziale. Questa esigenza è stata sollecitata dallo sviluppo di armi da attacco innovative dei principali paesi con parametri di velocità avanzati. Anche la situazione politico-militare generale richiede ulteriori sforzi, in parte spinti dal crescente numero di voli della NATO in prossimità della Russia e delle navi della NATO con missili guidati che compaiono nel Baltico e nel Mar Nero. Proprio di recente, come sapete, una nave statunitense è entrata nel Mar Nero: poteva essere vista attraverso un binocolo o attraverso la vista dei nostri sistemi di difesa. Anche i piani degli Stati Uniti di schierare missili a medio raggio in Europa sono ben noti, e anche questo rappresenta per noi un grande pericolo e una minaccia.

Pertanto, in conformità con le precedenti decisioni adottate, le nostre truppe devono essere fornite, nei prossimi anni, con ulteriori oltre 200 aerei e 26 sistemi missilistici antiaerei S-350 e S-400, nonché la prima produzione prototipo o primi modelli di produzione dell’ultimo sistema missilistico antiaereo S-500. In generale, gli attuali tassi di riequipaggiamento delle forze di difesa aerea e missilistica consentiranno di portare il livello dell’hardware moderno ad almeno l’80% entro il 2025-2027.

Nel processo, un’attenzione particolare deve essere prestata allo sviluppo del sistema di controllo centralizzato della difesa aerea e spaziale, all’integrazione dei sottosistemi di intelligence e di allarme di attacco aereo o spaziale in un unico spazio informativo e allo spiegamento di spazio avanzato sistemi. Il sistema di difesa aereo e spaziale aggiornato deve rilevare bersagli ipersonici e balistici di ogni tipo a lunghe distanze e quindi essere in grado di distruggerli lungo l’intera traiettoria del loro volo.

Inoltre, il complesso militare-industriale deve accelerare i tassi di sviluppo delle armi moderne per la difesa aerea e spaziale e iniziare rapidamente la produzione su vasta scala utilizzando hardware e componenti domestici. Oggi vorrei ascoltare rapporti dettagliati sui progressi in questi settori, sui problemi esistenti e proposte su ciò che dovremmo adeguare nel prossimo futuro per garantire l’attuazione sicura di tutti i nostri piani.

Un altro obiettivo estremamente importante è fornire alla Marina russa attrezzature e armi moderne.

Negli ultimi quattro anni, la Marina ha ricevuto 49 nuove navi da guerra e mezzi da combattimento, nove sistemi missilistici costieri e dieci aerei. Il programma di ammodernamento della flotta procede con regolarità. In generale, entro il 2027, il numero di armi moderne dovrebbe superare il 70%.

La formazione di gruppi d’attacco a bordo delle navi che operano nell’area marina vicina è prossima al completamento. Le decisioni prese durante le consultazioni di Sochi e altri incontri hanno permesso di iniziare ad aumentare la costruzione di navi da guerra per le zone marittime e oceaniche off-shore. Oltre 30 di queste navi da guerra sono in fase di costruzione o modernizzazione. Ciò include una nuova classe di navi: navi da sbarco universali.

Il potenziamento della flotta è per noi di importanza cruciale, strategica, nazionale. Questo è il motivo per cui partecipiamo regolarmente alla cerimonia di posa della chiglia di nuove navi, sia di superficie che di sottomarini. E continueremo a farlo.

Vorrei aggiungere che le navi da guerra e le navi della Marina partecipano continuamente a pattugliamenti a lunga distanza. Svolgono missioni operative e di addestramento ed espongono la bandiera nelle zone oceaniche e marittime di importanza per la Russia. Vorrei ricordare che negli anni 2000, nei primi anni 2000, tali pattuglie erano episodiche se non sporadiche.

Ripeto, dobbiamo continuare a riequipaggiare tecnicamente la flotta. Vorrei attirare la vostra attenzione su alcuni punti importanti.

In primo luogo, dobbiamo essere più attivi nell’introdurre tecnologie, attrezzature e materiali avanzati; in realtà, questo è ovvio, ma continuerò a fare il punto. Ciò migliorerà le specifiche operative di navi e sottomarini e creerà l’opportunità di utilizzare nuovi tipi di armi.

Il secondo punto. Considerando l’accumulo di marine straniere con moderni sottomarini a propulsione nucleare, navi da trasporto e da attacco e navi senza equipaggio, dobbiamo accelerare lo sviluppo della nostra aviazione navale, principalmente fornendo alla Marina militare aerei e armi aeree avanzati e conducendo un ammodernamento degli impianti esistenti. Vorrei sentire oggi cosa si sta facendo per risolvere questo compito.

Prima di passare alle questioni all’ordine del giorno, vorrei ascoltare un rapporto separato – breve, ma separato – sulla vaccinazione del personale militare nelle forze armate. Ho parlato di recente con il ministro della Difesa e gli ho chiesto di preparare questo rapporto. È breve, ma voglio sentirlo lo stesso oggi.

Vai avanti per favore.

Ministro della Difesa Sergei Shoigu: Grazie.

Signor Presidente, in linea con le sue istruzioni, abbiamo iniziato a programmare la vaccinazione prioritaria nel luglio dello scorso anno. Oggi sono stati vaccinati il ​​95 per cento del personale militare, il 70 per cento dei lavoratori civili e i parenti dei membri del servizio. Questo ci ha permesso di avere cifre abbastanza elevate nella riduzione dell’infezione da coronavirus e dei tassi di mortalità.

Il 1° luglio abbiamo iniziato il nostro programma di rivaccinazione pianificato. Ad oggi, circa il 25-27% del personale militare è stato rivaccinato. Anche in questo caso, sta procedendo secondo i piani.

Per tenere sotto controllo la pandemia, nel 2020 abbiamo aumentato di sei volte il numero dei laboratori. Per questo, dallo scorso anno, abbiamo ridotto a due ore i tempi per ottenere i risultati dei test; possiamo ricevere i risultati dei test in due ore in qualsiasi luogo del paese.

Abbiamo anche inserito la telemedicina in un programma 24 ore su 24. Naturalmente, tutti i pazienti da moderati a gravi nei nostri ospedali sono monitorati da medici e ricevono consultazioni 24 ore su 24 dai principali specialisti.

Di conseguenza, oggi il tasso di incidenza tra il personale delle Forze Armate è la metà della media nazionale. Nel 2021, il tasso di incidenza è inferiore del 44,5% rispetto al 2020.

Rispetto al 2020, abbiamo ridotto di tre volte la domanda di letti, quindi quest’anno abbiamo bisogno di tre volte meno letti. Naturalmente stiamo aiutando 27 regioni della Federazione Russa in 136 dei nostri ospedali. Li stiamo aiutando con le forniture di ossigeno (come avete detto l’anno scorso e ripetuto quest’anno). Stiamo fornendo assistenza varia, compreso il ricovero ospedaliero e l’utilizzo dei nostri laboratori.

Rispetto allo scorso anno, la vaccinazione ha dimezzato il tasso di mortalità da COVID-19 nelle sole forze armate. È del 45 percento al di sotto della media nazionale per 10.000 persone. Abbiamo personale militare e civile e i loro parenti.

Continuiamo a contrastare il coronavirus secondo il nostro piano. Come l’anno scorso, secondo le tue istruzioni, siamo pronti a schierare un ospedale in qualsiasi parte del paese entro tre ore, meno, ovviamente, il tempo di viaggio.

Abbiamo nove ospedali a nostra disposizione, completi di tutte le attrezzature e il personale necessari. Oggi utilizziamo le nostre strutture mediche da questo numero a Khakassia, nelle regioni di Mosca e Tula, in Abkhazia e in un certo numero di altre regioni della Russia dove il nostro personale medico fornisce cure, senza attrezzature. Siamo pronti a soddisfare immediatamente le tue istruzioni.

Vladimir Putin: ne ho parlato oggi al Primo Ministro, al suo vice, Tatyana Golikova, e al Ministro della Sanità. Ho appena parlato con tutti loro. Abbiamo una situazione molto difficile in Russia oggi, più di 40.000 infetti [al giorno], questo non è mai successo prima.

Dobbiamo assolutamente continuare questo sforzo, che è certamente estremamente importante per tutti i russi, e ancora di più per le forze armate – due o tre volte più importanti – perché abbiamo assolutamente bisogno che tutti i nostri militari siano in servizio e in buona salute. La prontezza al combattimento delle Forze Armate dipende da questo.

Pertanto, vi chiedo di continuare questo lavoro, e di continuare a sostenere la medicina civile. Se necessario, forse, potresti voler utilizzare la tua capacità di costruzione, perché è necessario continuare a costruire strutture mediche prefabbricate.

Vorrei rivolgermi anche ai miei colleghi dell’industria. Forse questo riguarda in misura minore le Forze Armate – spiegherò tra un minuto – e il settore civile, in misura maggiore. Ecco cosa intendo. Sappiamo che gli anziani hanno un rischio maggiore di malattie gravi – questo è un fatto ovvio oggi, e il tasso di mortalità in quella fascia di età è molte volte superiore alla media nazionale, per l’intera popolazione.

Quello che sto dicendo, hai dipendenti di diverse generazioni che lavorano nelle tue imprese, compresa la generazione più anziana – tienilo sotto controllo, inclusa l’osservanza di tutte le precauzioni necessarie per prevenire la diffusione della malattia. Questo vale certamente per l’intero Paese, ma ora mi rivolgo a coloro che sono presenti a questo incontro.

Sulla vaccinazione: i vaccini possono davvero proteggere da malattie gravi e morte. È vero, si stanno sviluppando nuovi farmaci, e sono sicuro che presto potremo usarli, ne ho parlato anche con i miei colleghi oggi, con chi ci lavora; ma comunque, il modo più universale e migliore per proteggersi è farsi vaccinare. E per l’esercito – in effetti questo riguarda tutti, compreso l’esercito – è necessaria una tempestiva rivaccinazione.

Di tanto in tanto parlo con i miei colleghi in paesi in cui più del 60 per cento della popolazione è stato vaccinato e ancora non possono evitare un nuovo focolaio. Ho chiesto loro personalmente cosa fosse successo. Non sono riusciti a iniziare a rivaccinare in tempo, hanno perso il momento – dobbiamo tenere a mente anche questo.

Anche quando le persone vengono vaccinate, come ha appena detto il ministro, dobbiamo monitorare cosa succede dopo e prendere decisioni appropriate e agire in tempo.