(AGENPARL) – Roma, 27 ottobre 2021 – Il capo dell’azienda Alexey Miller ha assicurato che Gazprom soddisferà questo ordine.

Il presidente russo Vladimir Putin ha incaricato Gazprom, dopo il completamento dell’iniezione di gas negli impianti di stoccaggio sotterranei in Russia, di aumentare le forniture agli impianti di stoccaggio dell’azienda in Europa.

“Alexey Borisovich, ti chiedo, dopo aver finito di pompare gas negli impianti di stoccaggio sotterranei in Russia, entro il 7 o l’8 novembre, di iniziare i lavori programmati per aumentare il volume di gas nei tuoi impianti UGS in Europa – in Austria e Germania”, – mercoledì il capo di stato si è rivolto al capo di “Gazprom” Alexey Miller in una riunione sullo sviluppo e lo sviluppo del potenziale di risorse dei giacimenti di gas a Yamal.

Secondo Putin, “questo consentirà di adempiere in modo affidabile, stabile, ritmico agli obblighi contrattuali (di Gazprom), fornire gas ai partner europei nel periodo autunno-inverno e, tra l’altro, creerà sicuramente una situazione più favorevole sul mercato europeo mercato dell’energia nel suo complesso.” …

Miller ha assicurato che Gazprom eseguirà questo ordine. “Va bene, va bene, fallo e poi riferiscimi come sta andando questo lavoro”, ha incaricato il presidente del capo di Gazprom.