PURCHASES AND SALES BY FIRMS SEPTEMBER 2020

Firmaernes salg ekskl. energi Sæsonkorrigeret 327,0 mia. kr. September 2020 +2,1 % August – september 2020

Firmaernes køb og salg september 2020

Firmaernes salg ekskl. energi steg 2,1 pct. fra august til september. Det indenlandske salg ekskl. energi steg i samme periode med 1,2 pct., når salget er korrigeret for sæsonudvikling og effekten af handelsdage. Stigningen trækkes op af industrien, der bidrog med et plus på 5,5 pct. samt transport, der bidrog med et plus på 8,7 pct. Udviklingen set over året viser, at branchen for camping steg markant mens dens erhvervshovedgruppe, der er hoteller og restauranter, faldt.

Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11.

Varierende udvikling for de enkelte erhvervshovedgrupper

I faktiske tal faldt salget med 1,9 pct. eller 6,5 mia. kr., når september 2020 sammenlignes med samme måned sidste år, og når salget ikke er korrigeret for sæsonudvikling og effekten af handelsdage. Udviklingen dækker over markante udsving for de enkelte erhvervshovedgrupper. Byggeri bidrog til, at faldet i salget ikke blev så markant med en stigning på 4,1 pct. Omvendt faldt salget i transport samt finansiering og forsikring med hhv. 12,5 pct. og 16,4 pct.

Salget faldt for hoteller og restauranter men fremgang for camping

Sammenlignes september 2019 med september 2020 faldt salget i erhvervshovedgruppen for hoteller og restauranter med 36,6 pct. svarende til 2,3 mia. kr. Opdeles erhvervshovedgruppen på dens brancher ses, at salget i branchen for hoteller faldt 53,8 pct., mens salget i branchen for camping steg på 27,1 pct.

Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11 og et special udtræk.

Usikkerhed omkring momsopgørelse

Opgørelsen af Firmaernes salg ekskl. energi for marts og efterfølgende måneder er behæftet med større usikkerhed end normalt for de firmaer, der angiver moms halvårligt. Forklaringen er, at disse firmaer har fået udsat fristen til angivelse af moms. Brancher der typisk har mange firmaer, der angiver moms halvårligt, er fx frisør- og skønhedssaloner.

Imputeringsmodellen

For de firmaer, hvor der endnu ikke foreligger momsangivelser, beregnes en værdi, der er baseret på deres tidligere momsangivelser. Datagrundlaget for firmaer, der angiver moms halvårligt er mindre end normalt, hvilket medfører, at udviklingen i momsangivelserne ikke kan sammenlignes med tidligere perioder. Derfor er beregningen udbygget med supplerende indikatorer, herunder allerede offentliggjorte tal for Detailomsætningsindeks og Industriens produktion og omsætning samt eksperimentelle datakilder, som fx virksomhedernes forbrug af elektricitet.

Firmaernes salg ekskl. energi mv. Sæsonkorrigeret Ikke-sæsonkorrigeret 2018 2019 2020 2018 2019 2020 mia. kr. Januar 316,8 328,8 349,6 303,0 316,4 339,1 Februar 310,9 331,8 335,3 276,3 295,3 305,1 Marts 310,6 325,3 336,7 308,4 326,8 342,5 April 319,6 336,6 308,9 312,8 330,8 303,8 Maj 322,5 332,8 306,8 323,9 333,9 296,5 Juni 319,9 330,2 325,9 334,1 332,3 337,3 Juli 319,8 339,0 321,9 299,1 323,3 308,6 August 328,0 334,3 320,2 323,4 325,3 303,0 September 322,5 338,5 327,0 321,0 342,4 335,9 Oktober 326,2 352,2 . 343,8 372,0 . November 326,1 342,6 . 341,3 351,6 . December 326,5 335,1 . 356,0 370,4 .

Firmaernes salg i udvalgte erhvervshovedgrupper Sæsonkorrigeret Ikke-sæsonkorrigeret Aug.

2020

Sept.

2020

Æn-

dring

Apr.

– juni

2020 Juli

– sept.

2020 Æn-

dring

Sept.

2019

Sept.

2020

Æn-

dring

mia. kr. pct. mia. kr. pct. mia. kr. pct. I alt ekskl. energi mv. 320,2 327,0 2,1 941,5 969,1 2,9 342,4 335,9 -1,9 I alt inkl. energi mv. 366,2 374,1 2,2 1075,0 1107,6 3,0 385,5 379,4 -1,6 Heraf: Landbrug, skovbrug og fiskeri 9,6 9,9 3,0 29,2 29,1 -0,2 10,8 10,7 -0,8 Industri 62,3 65,7 5,5 199,4 192,3 -3,5 74,1 71,5 -3,4 Bygge og anlæg 23,9 24,7 3,5 74,5 72,2 -3,1 26,6 27,7 4,1 Handel 124,6 123,1 -1,1 343,4 370,1 7,8 122,5 125,8 2,7 Handel med biler og Motorcykler 14,5 14,9 2,6 34,7 44,7 29,0 13,8 14,6 6,0 Engroshandel 78,8 77,9 -1,2 217,3 232,4 6,9 80,4 81,7 1,6 Detailhandel 31,2 30,4 -2,8 91,4 92,9 1,7 28,4 29,6 4,4 Transport 31,0 33,7 8,7 98,6 96,8 -1,8 37,9 33,2 -12,5 Hoteller og restauranter 3,5 3,5 -0,0 8,4 10,8 28,6 6,2 3,9 -36,6 Information og kommunikation 15,7 16,4 4,3 45,4 48,1 5,8 16,0 16,4 2,7 Finansiering og forsikring 6,9 6,2 -10,3 20,8 20,1 -3,7 7,2 6,0 -16,4 Ejendomshandel og udlejning 6,2 6,5 4,6 18,3 19,0 3,6 4,4 4,8 7,8

Fonte/Source: https://www.dst.dk/nyt/31182