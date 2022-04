(AGENPARL) – gio 14 aprile 2022 PUGLIA: OGGI ALLE 16.45 CONF. STAMPA CON TAJANI E RONZULLI

Oggi alle ore 16.45, nella sede nazionale di Forza Italia a Roma, si terrà una conferenza stampa per illustrare l’evoluzione della situazione politica del Partito in Puglia. Parteciperà il coordinatore nazionale, l’on Antonio Tajani, la responsabile dei rapporti con gli alleati, la sen Licia Ronzulli, il commissario regionale e il vice vicario, l’on Mauro D’Attis ed il sen Dario Damiani, il sottosegretario Francesco Paolo Sisto, l’eurodeputato Andrea Caroppo, i parlamentari pugliesi sen. Michele Boccardi, on. Elvira Savino, on. Vincenza Labriola, on. Veronica Giannone, on. Gianluca Rospi ed i consiglieri regionali capogruppo Paride Mazzotta, Giandiego Gatta e Vito De Palma.

