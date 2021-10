(AGENPARL) – sab 23 ottobre 2021 PUGILATO, SINDACO FABBRI: “CONGRATULAZIONI A SOPHIA MAZZONI E A FERRARA BOXE”

Ferrara, 23 ott – “Congratulazioni all’Azzurra Sophia Mazzoni, tesserata per la Ferrara Boxe e da oggi neocampionessa europea. Fieri che un’atleta di grandissimo talento sia tesserata per una società ferrarese e abbia ottenuto un risultato di così alto livello. Questo risultato conferma l’alto livello tecnico che esprime la boxe ferrarese e, in generale, lo sport nella nostra città. Congratulazioni anche a coach Roberto Croce e a tutto lo staff. Saremo orgogliosi di poter, appena possibile, incontrare Sophia e il suo team per complimentarci di persona”. Così il sindaco di Ferrara Alan Fabbri dopo che Sophia Mazzoni, superando per 5-0 la serba Cirkovic, ha vinto la finale dei 50 kg donne degli Europei Youth 2021, sul ring del ‘Mediterranean Sport Center’ di Buvda, in Montenegro.

🔊 Listen to this