L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) è stata chiamata ad esprimersi sulla pubblicità ingannevole apparsa nella città di Milano ed in altre città italiane che promette “Denti allineati in solo 4-9 mesi”.

La denuncia arriva dall’Associazione Italiana Specialisti in Ortodonzia (ASIO) a difesa dei pazienti e degli odontoiatri professionisti contro una campagna pubblicitaria diffusa su tutto il territorio nazionale che potrebbe collocarsi in violazione della comunicazione etica e deontologica realizzata in osservanza dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri.

L’elemento primario che ha indotto ASIO ad effettuare segnalazione all’ente predisposto è stato l’ingannevole promessa di un sorriso “perfetto” in pochi mesi, in evidente contrapposizione con le attuali evidenze scientifiche e la letteratura ortodontica mondiale. La durata del trattamento è collegabile a svariati fattori, relativi alla malocclusione di partenza, al piano di trattamento scelto, fino ad arrivare ad una predisposizione individuale del paziente stesso geneticamente determinata. Le indicazioni Ministeriali per l’odontoiatria sono chiare sul tema e sono riportate anche su www.asio-online.it.

l’Associazione Italiana Specialisti in Ortodonzia (ASIO) ha intrapreso una battaglia, dando mandato allo studio legale 3D Legal-Dandria, contro la comunicazione ingannevole che promette risultati non corrispondenti alla realtà ed all’evidenza scientifica.

ASIO vuole riportare l’attenzione su una comunicazione efficace ma anche veritiera, alla base di una concorrenza sana, leale e reale, che non si presenti come fraudolenta nei confronti del paziente e delle sue aspettative.

“Difendiamo i pazienti e anche gli specialisti in ortodonzia, che seguono un lungo iter formativo universitario e acquisire la professionalità per un’attenta diagnosi, pianificazione ed esecuzione del trattamento ortodontico che abbia come obiettivo la tutela della salute dei pazienti e non soltanto dei denti dritti in poco tempo”, dice Giorgio Iodice, presidente ASIO. E aggiunge: “Il monitoraggio o follow-up specialistico durante e dopo il trattamento ortodontico deve essere attento e continuo per raggiungere un risultato eccellente, ma soprattutto garantirne la stabilità. Pur avendo apprezzato durante il periodo di emergenza sanitaria mondiale il prezioso supporto della tecnologia per un monitoraggio da remoto, il contatto diretto medico-paziente ed il monitoraggio clinico diretto effettuato periodicamente sono momenti imprescindibili di una terapia ortodontica di eccellenza”.

