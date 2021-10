(AGENPARL) – mar 26 ottobre 2021 Ora che il consiglio comunale ha dato il via libera al nuovo piano delle aree urbane da destinare alle fiere annuali, l’ufficio Commercio ha pubblicato l’avviso per le concessioni dei posteggi delle fiere prenatalizia e dell’Epifania che per la prima volta saranno allestite lungo viale Roma.

“Con questa selezione – commenta l’assessore al commercio Silvio Giovine – completiamo il trasferimento delle due fiere nella zona di Campo Marzo, con il duplice obiettivo di dedicare il centro storico ai mercatini natalizi tradizionali e a quelli settimanali e rivitalizzare anche nel periodo invernale la grande area verde davanti alla stazione. Lungo viale Roma, peraltro, limiteremo i banchi destinati ai “battitori” degli articoli dimostrativi per la casa”.

Gli operatori interessati a partecipare alla fiera prenatalizia in viale Roma e a quella denominata “I dolci delle Feste” di piazza Castello dovranno presentare domanda entro il 15 novembre; quelli che vogliono partecipare alla fiera dell’Epifania hanno tempo fino al 3 dicembre per presentare la relativa istanza.

La fiera prenatalizia lascia quindi piazza dei Signori e le altre piazze del centro storico per essere allestita dal venerdì alla domenica prima di Natale in piazzale De Gasperi, lungo i marciapiedi di viale Roma e all’esedra di Campo Marzo. Ospiterà fino a 45 posteggi, inglobando anche la fiera dell’artigianato di piazza Castello.

Anche la fiera dell’Epifania lascia le piazze del centro storico per occupare, dal 4 al 6 gennaio, non solo i marciapiedi, ma anche il centro strada di viale Roma, che per l’occasione sarà chiuso al traffico. Vi troveranno spazio 120 posteggi.

Infine, dal 15 dicembre al 7 gennaio, in piazza Castello ci sarà l’automarket “I Dolci delle Feste”.

Il nuovo regolamento ha inoltre previsto la nuova fiera “Libri in chiostro – weekend di lettura”, allestita nel terzo fine settimana di marzo nel chiostro del Tempio di San Lorenzo, dove ci sarà posto per 24 espositori, e il Mercatino del Luna Park della Festa dei Oto, lungo viale Dalmazia, che conterà 8 posteggi per la vendita di alimenti e bevande.

Avvisoe moduli per partecipare al bando sono pubblicati al link

https://www.comune.vicenza.it/albo3/altri.php/298408

